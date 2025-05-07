Появился первый кадр трагикомедии «Джей Келли»

Издание Variety опубликовало первый кадр фильма «Джей Келли». На нём можно увидеть исполнителя главной роли, актёра Джорджа Клуни.

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Сюжет ленты расскажет про мужчину в возрасте, который пытается разобраться в себе и в окружающих.

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План выпуска «Джей Келли» соответствует обычной схеме Netflix для осенних премьер, претендующих на награды: сначала осенью выходит фильм в кинотеатрах, чтобы претендовать на премию «Оскар», а ближе к концу года — на стриминговых платформах.

Режиссёром картины выступит Ноа Баумбака, постановщик «Истории супружества» и «Милой Фрэнсис». В актёрском составе также числятся Адам Сэндлер, Лора Дёрн и Билли Крудап.