Что известно о новом шоу «Гладиаторы»

На арену выйдут сильнейшие.

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11 мая состоится премьера шоу «Гладиаторы» на НТВ. Новый проект бросает вызов человеческим возможностям. Здесь обычные люди смогут попробовать свои силы против профессиональных атлетов. Каким образом участников испытают на прочность, что за задания предстоят конкурсантам и какие ещё сюрпризы приготовили шоураннеры?

Хардкорный формат и необычные испытания

Преодоление себя и окружающих обстоятельств – негласный девиз проекта. Сила, ловкость, выносливость и настоящий гладиаторский характер – всё это, несомненно, пригодится. Бескомпромиссный формат максимально напоминает гладиаторские бои. Каждое состязание пройдёт в форме дуэли – участник против подготовленного и обладающего выдающейся физической подготовкой гладиатора.

Миссия героя – достойно пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Однако сделать это будет непросто. Фантазия организаторов выходит далеко за рамки привычных спортивных упражнений. Среди них, например, «Римский мост», где участник должен пересечь подвесной мост, в то время как гладиаторы пытаются его столкнуть. Или «Вертикальный предел», где необходимо забраться на 10-метровую стену, преодолевая препятствия и сопротивление соперников.

В «Гладиаторах» принимают участие как мужчины, так и женщины. На протяжении всей дистанции они будут соперничать с профи из мира спорта. Согласно правилам шоу, в каждом выпуске на арену выйдут четыре участника – две женщины и двое мужчин, каждый из них сойдётся в дуэли с гладиатором.

Гладиаторы появляются и возвращаются в разных выпусках, а вот обычные участники – нет, ведь в следующий раунд проходит только по одному представителю сильного и слабого пола. И так – вплоть до самого финала, в котором за победу и звание гладиатора сразятся четверо лучших. Всего проект состоит из четырёх этапов: отборочный тур, четвертьфинал, полуфинал и решающая битва.

Кто бросит вызов гладиаторам?

«Гладиаторы» – это не просто соревнование, а шоу с яркими героями. У каждого из них за плечами своя история. Среди мужчин за главный приз сразятся бывший спецназовец ВДВ Тимур Бозов, предприниматели Александр Благов, Григорий Скурихин и Илья Сулоев, пожарные Андрей Крыжановский и Никита Пилюков, методист Владислав Зыленков, учитель физкультуры Александр Буга, ледовар-инструктор Иван Ерёмин, врач-уролог Асадулла Курбанов, повар Дмитрий Чернов и певец, солист группы «КВАТРО» Александр Ёлкин.

Пожарный Андрей Крыжановский уверен, что шоу не разочарует зрителей и конкурсанты дадут бой профи: «Это шоу даст понять, что гладиаторы на самом деле не такие уж и крутые, и обычные люди, как я, могут составить им конкуренцию. Главное – иметь уверенность в себе и вести здоровый образ жизни».

У женщин не менее яркая и запоминающаяся компания: инструктор по плаванию Анастасия Блинова, женский коуч Ксения Пономарёва, актриса театра и кино Юлия Подрядчик, фитнес-тренер и бывший дознаватель Анастасия Каткова, бизнесвумен Валентина Кулагина, соучредитель спортивного клуба и нутрициолог Елена Пичуева и тренеры Ксения Батурина, Наталья Соколова, Ольга Бугреева, Анастасия Володькина, Татьяна Минжуренко и Валерия Поклонская.

Среди гладиаторов — призёры Олимпиады и чемпионы мира

Прошедшим в проект смельчакам предстоит сразиться с командой из 16 гладиаторов. Это очень достойная «сборная» из чемпионов мира и Европы и призёров Олимпиады в различных видах спорта. У каждого свой уникальный образ и сценический псевдоним. Защитить арену и не дать участнику победить – главная задача гладиаторов.

Гладиаторы-мужчины:

дзюдоист, серебряный призёр ОИ-2012, четырёхкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы Александр Михайлин (Максимус);

кандидат в мастера спорта по самбо Максим Трубицын (Тайфун);

трёхкратный чемпион мира и вице-чемпион мира по фитнесу Никита Комаров (Космос);

боец, бронзовый призёр чемпионата России по классическому бодибилдингу Владимир Вострецов (Спартак);

мастер спорта по рукопашному бою, бронзовый призёр чемпионата России по силовому экстриму Эдуард Аваков (Крикс);

мастер спорта России международного класса по гиревому девятиборью Динар Хайртдинов (Геркулес);

мастер спорта по боксу, рукопашному бою и панкратиону Вячеслав Скотников (Мачете);

спортивный блогер Александр Гуренко (Атлант).

Гладиаторы-женщины:

мастер спорта по бодибилдингу Анита Кучина (Фурия);

мастер спорта России международного класса по регби, четырёхкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр в Токио Яна Данилова (Валькирия);

мастер спорта по лёгкой атлетике, серебряный призёр чемпионата Европы по гонкам с препятствиями Анна Иванова (Афина);

кандидат в мастера спорта по боксу, кикбоксингу, панкратиону, чемпионка России по ММА, бронзовый призёр чемпионата мира по ММА Земфира Алиева (Заря);

мастер спорта по лёгкой атлетике, полиатлону, военному пятиборью, чемпионка мира и серебряный призёр Всемирных военных игр Анастасия Навродская (Ника);

мастер спорта по спортивной гимнастике, тяжёлой атлетике, серебряный призёр чемпионата России по функциональному многоборью Алёна Гурьева (Гера);

кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу и пауэрлифтингу Инна Коновалюк (Зена);

кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, спортивный блогер Наталья Луговских (Энигма).

Как и любом состязании, в «Гладиаторах» будут рефери – профессиональные спортсмены. Они следят за соблюдением правил и за тем, чтобы борьба участника и гладиатора была честной. В команде судей – эксперт по фитнесу и питанию, ведущая спортивных проектов Ирина Турчинская, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, абсолютный чемпион России по бодибилдингу Андрей Попов, бронзовый призёр чемпионата Европы по боевому самбо Николай Гончаров и бронзовый призёр чемпионата мира по кикбоксингу Евгений Денисов.

Концепция противостояния гладиаторов и обычных людей прослеживается и в выборе ведущих. Ими стали актёр Никита Панфилов и чемпион России и Европы регбист Кирилл Кошарин.

Премьерные «бои» на арене пройдут уже 11 мая в 20:20. Жребий брошен!