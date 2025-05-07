«Красному шелку» предрекли высокие сборы в Китае

Освоить кассу в китайском прокате детективу с Милошем Биковичем поможет рекламная поддержка, в том числе, на государственном уровне, заявил НСН Алексей Воронков.

© скриншот из фильма «Красный шелк»

Фильм «Красный шелк» может заработать внушительную сумму в Китае, но сборы фильма не приблизятся к рекордам китайского проката, допустил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Фильм Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем в главной роли выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года, сообщил дистрибьютор проекта «НМГ Кинопрокат». При этом еще в октябре 2024 года генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова отмечала, что картина российско-китайского производства скорее всего будет прокатываться на территории Китая, как локальный проект, и не попадет под действующую в стране квоту для иностранного кино (10 фильмов в год). Воронков заметил, что поддержка государства поможет привлечь китайского зрителя в кинотеатры.

«Это первый совместный российско-китайский фильм последнего времени. Думаю, в Китае у фильма будет рекламная поддержка, в том числе, на уровне государства. Учитывая, что население Китая заметно превышает население России, более чем верю, что фильм соберет в Китае хорошую кассу. Последние пару лет рекорды по сборам показывает именно Китай. Уверен, что картина не перевалит внутренние топовые китайские фильмы, но однозначно незамеченной в Китае не останется», - заявил он.

Ранее в компании «НМГ Кинопрокат» также сообщали, что фильм получит сиквел «Черный шелк». Предварительно релиз проекта запланирован на 2027 год. Собеседник НСН отметил, что уверенность продюсеров в успехе продолжения подкрепляется отсутствием негативных рецензий на первую часть.

«С учетом даты выхода фильма (20 февраля. - Прим. НСН) и его жанра, сборы у "Красного шелка" хорошие (688 млн рублей. - Прим. НСН). Мы ставили проекту эстимейт немного меньше, чем он уже собрал. В последнее время было много фильмов, которые превзошли ожидания, например, "Красный шелк", "Батя 2". Кинотеатры начинают ошибаться с эстимейтом: исторически всегда давали российским фильмам поменьше сборов, но с прошлого года ситуация кардинально изменилась. Если продюсер заявляет о продолжении, как минимум он верит, что картина повторит успех первой части. Уже сформировался пул зрителей, которым картина понравилась. Для сравнения, прошлогодний релиз "Мастер и Маргарита" собрал в три раза больше "Красного шелка". Однако на фильм было много разных отзывов, в том числе отрицательных. От "Красного шелка" у зрителя не было негативного послевкусия – отзывы либо положительные, либо нейтральные», - пояснил Воронков.

По итогу 2024 года Китай стал ключевым зарубежным рынком для российского кино. В стране был представлен мультфильм «Снежная королева: Разморозка», освоившись кассу в $1,3 млн. Драма «Вызов» заработала в китайском прокате $500 млн. При этом общие сборы кинотеатров Китая за 2024 год составили $5913 млн. Лидером кинопроката стала китайская картина «Живешь только раз» ($485,8 млн), передает «Радиоточка НСН».