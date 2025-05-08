Какие режиссеры воевали в Великой Отечественной Войне

Многие режиссеры, актеры, операторы, композиторы прошли Великую Отечественную войну. Война оставила в их душе незаживающие раны, и часто именно ей они посвящали свое творчество, чтобы рассказать, через что прошли сами. Вместе с телеканалом "Патриот" медиахолдинга "Цифровое Телевидение" "РГ" вспоминает великих советских режиссеров-фронтовиков, их боевой путь и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне и Великой Победе.

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Юрий Николаевич Озеров был призван в армию незадолго до начала войны. Сперва был рядовым связистом, принимал участие в Битве за Москву. Прошел ускоренный курс Военной академии имени Фрунзе. Получил звание майора. Закончил фронтовой путь под Кенигсбергом. Среди боевых наград Озерова - орден Отечественной войны II степени (1944) и орден Красного Знамени.

Самой известной режиссерской работой Юрия Озерова стала масштабная киноэпопея "Освобождение", состоящая из пяти фильмов и охватывающая основные этапы Великой Отечественной - от Курской битвы до взятия Берлина. Сам режиссер вспоминал, что еще во время войны решил, что если останется жив, то расскажет о подвиге великой советской армии.

"Освобождение" начинается с событий на Курской дуге, поскольку показать сражения начала Великой Отечественной не разрешили киночиновники. Впоследствии, в 1980-е годы, Озеров все-таки рассказал и об этих страницах истории, сняв фильмы "Битва за Москву" и "Сталинград". С 2003 года имя Озерова носит Международный фестиваль военного кино.

Владимир Басов как раз из того поколения, чей выпускной прошел накануне 22 июня 1941 года. И хотя он уже тогда планировал поступать во ВГИК, все же ушел добровольцем на фронт. Будущий режиссер был командиром батареи минометного полка, помощником начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии. Кроме того, на фронте Басов создал ансамбль художественной самодеятельности, устраивал концерты для бойцов, кинопоказы. Закончил войну в Прибалтике, демобилизовался в 1946 году в звании капитана. В числе его боевых наград - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени.

О своем поколении, шагнувшем на фронт сразу со школьной скамьи, Басов рассказал в фильме "Тишина", созданном по роману Юрия Бондарева. Самой же известной работой Басова о войне стала картина "Щит и меч", снятая по роману Вадима Кожевникова и посвященная "бойцам невидимого фронта" - советской разведке. По воспоминаниям Александра Басова, сына режиссера, Владимир Павлович, будучи на фронте, задумывал фильм с масштабными батальными сценами, но по окончании Великой Отечественной понял, что снимать "про окопы, атаки и землянки" не будет, поскольку видел своими глазами, что такое война. Прототипом главного героя стал разведчик Александр Святогоров, который выступил и главным консультантом фильма.

Сергей Бондарчук был призван на фронт в 1942 году. Он воевал на Северном Кавказе, участвовал в сражениях под Грозным, Армавиром, Моздоком. После Победы проходил службу в Подмосковье. Демобилизовался в 1946 году. Был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени.

Первой режиссерской работой Сергея Федоровича стала экранизация рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека". В фильме Бондарчук также исполнил главную роль - Андрея Соколова, который прошел войну, был в плену, потерял всех близких, но нашел в себе силы жить и обрел свое счастье.

Следующей работой, посвященной Великой Отечественной, стала картина, также снятая по произведению Михаила Шолохова, - "Они сражались за Родину". В фильме приняли участие Юрий Никулин и Иннокентий Смоктуновский, прошедшие войну, а также Иван Лапиков, организовавший во время Сталинградской битвы лодочную флотилию, которая перевозила через Волгу раненых.

Григорий Чухрай проходил срочную службу в качестве связиста, и когда началась война, он находился на учениях под Полтавой. Уже в первые дни войны Чухрай был ранен немецким диверсантом.

Впоследствии будущий режиссер добровольно попросил перевести его в воздушно-десантный корпус. Воевал на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был участником Сталинградской битвы. Среди наград режиссера - орден Отечественной войны I и II степени и орден Красной Звезды.

Большую часть картин Григорий Чухрай посвятил Великой Отечественной войне. Свой фильм "Баллада о солдате" Чухрай называл данью памяти тем, кто не вернулся с фронта. По распоряжению Никиты Хрущева, картина была отправлена на Каннский кинофестиваль, где получила премию "За лучший фильм для молодежи", также она удостоилась британской премии BAFTA, номинировалась на "Оскар" и получила более 100 кинонаград. Следующей работой Чухрая стала кинолента "Чистое небо", в которой он затронул острую тему - отношение к военным, побывавшим в плену. В художественном фильме "Трясина" режиссер развил мысль о том, как морально человека разлагает дезертирство. Великой Отечественной Чухрай посвятил также документальный фильм "Память", в котором жителям Европы задавали вопрос, помнят ли они Вторую мировую войну.

Александр Алов ушел добровольцем на фронт, как только началась война. Его определили в 23-й сабельный эскадрон 1-го особого кавалерийского полка, поскольку он с детства интересовался конным спортом. После контузии стал стрелком 210-го армейского запасного стрелкового полка 4-й гвардейской армии.

Всю войну будущий режиссер прошел рядовым, участвовал в обороне Москвы, Сталинградской и Курской битвах, боях за Днепр, освобождение Будапешта и Вены. Кроме того, он руководил коллективом красноармейской самодеятельности, который дал концерты перед более чем 140 тысячами бойцов и офицеров. Демобилизовался зимой 1945 года после ранения в голову. Среди его наград - орден Красной Звезды.

После окончания ВГИКа стал работать в тандеме с режиссером Владимиром Наумовым - вместе они создали 10 картин. В их числе "Мир входящему", по сюжету которой молодой лейтенант незадолго до взятия Берлина получает распоряжение сопроводить беременную немецкую женщину и отвезти ее в безопасное место. Картина получила "Серебряного льва" Венецианского фестиваля. Также Великой Отечественной посвящен советско-французский фильм "Тегеран-43" и последняя работа Алова в кино - фильм "Берег".

Великую Отечественную войну Петр Тодоровский встретил 15-летним подростком. Когда ему исполнилось 18 лет, его взяли в Саратовское военное училище. В 19 лет он уже командовал минометным взводом во 2-м стрелковом батальоне 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии, входившей в состав 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении Варшавы, Быдгоща, Щецина и взятии Берлина, был контужен. Как рассказывал сам режиссер, за войну его семья потеряла 12 человек, в том числе погиб и старший брат Тодоровского. В числе наград Петра Ефимовича - орден Отечественной войны I и II степени.

В своих фильмах Тодоровский показывал не саму войну, а то, как она повлияла на судьбы людей. В фильме "Верность" курсант пехотного училища, который должен ехать на фронт, влюбляется в девушку. В картине "В день праздника" показана жизнь ветерана Великой Отечественной войны, в "Военно-полевом романе" герой после войны встречает женщину, в которую был влюблен на фронте. А в фильме "По главной улице с оркестром" звучат две песни Петра Тодоровского на стихи Владимира Поженяна на тему Великой Отечественной - "В белом сне" и "И все-таки мы победили".

Сергей Колосов, по его собственным словам, прошел войну от первого до последнего дня. Он был призван в армию в 1939 году, принимал участие в советско-финской войне, где получил ранение. После этого его признали годным к нестроевой и отправили проходить службу в Центральный театр Красной армии. Во время Великой Отечественной войны Колосов был направлен в офицерское училище. Демобилизован в 1946 году в звании старшего лейтенанта. Среди его наград - орден Отечественной войны I степени.

Самой известной картиной Сергея Колосова о Великой Отечественной войне стал первый советский многосерийный фильм "Вызываем огонь на себя", созданный по мотивам произведения Овидия Горчакова и Януша Пшимановского. В фильме рассказывается о реальном случае, произошедшем во время войны, когда бывший бухгалтер Анна Морозова во время оккупации устраивается прачкой на немецкий военный объект, организует подпольную группу, связывается с советскими партизанами, помогает им с разведывательными данными, участвует в диверсиях против нацистов. После выхода фильма ветераны ВОВ выступили с предложением присвоить Морозовой звание Героя Советского Союза. Сделано это было посмертно.

Владимир Чеботарев был призван в армию в 1939 году, окончил Ростовское военно-артиллерийское училище. К началу Великой Отечественной получил звание лейтенанта, командовал взводом в составе 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии. Два раза попадал в плен и два раза бежал. Первый раз - из госпиталя, захваченного немцами, второй - из лагеря. Его допрашивали в Смерше, но свидетелем в его защиту стал генерал-лейтенант, с которым они вместе бежали. В результате Чеботарева оставили служить в запасном полку. Войну Владимир Александрович закончил в Будапеште в звании старшего лейтенанта.

На "Мосфильме" он снял картины: "Как вас теперь называть?" - о советских разведчиках времен ВОВ; "Дикий мед" - о женщине-фотокорреспонденте, которая отправилась на войну; "Неизвестные страницы из жизни разведчика" - о событиях, происходящих незадолго до войны. Самой известной работой Чеботарева стал фильм "Батальоны просят огня", созданный в соавторстве с Александром Боголюбовым по одноименному роману Юрия Бондарева. Картина вышла к 40-летию Великой Победы.