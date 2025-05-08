Многие известные режиссеры прошли Великую Отечественную войну

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Многие режиссеры, актеры, операторы, композиторы прошли Великую Отечественную войну. Война оставила в их душе незаживающие раны, и часто именно ей они посвящали свое творчество, чтобы рассказать, через что прошли сами. Вместе с телеканалом "Патриот" медиахолдинга "Цифровое Телевидение" "РГ" вспоминает великих советских режиссеров-фронтовиков, их боевой путь и фильмы, посвященные Великой Отечественной войне и Великой Победе.

Какие режиссеры воевали в Великой Отечественной Войне
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Юрий Николаевич Озеров

Юрий Николаевич Озеров был призван в армию незадолго до начала войны. Сперва был рядовым связистом, принимал участие в Битве за Москву. Прошел ускоренный курс Военной академии имени Фрунзе. Получил звание майора. Закончил фронтовой путь под Кенигсбергом. Среди боевых наград Озерова - орден Отечественной войны II степени (1944) и орден Красного Знамени.

Самой известной режиссерской работой Юрия Озерова стала масштабная киноэпопея "Освобождение", состоящая из пяти фильмов и охватывающая основные этапы Великой Отечественной - от Курской битвы до взятия Берлина. Сам режиссер вспоминал, что еще во время войны решил, что если останется жив, то расскажет о подвиге великой советской армии.

"Освобождение" начинается с событий на Курской дуге, поскольку показать сражения начала Великой Отечественной не разрешили киночиновники. Впоследствии, в 1980-е годы, Озеров все-таки рассказал и об этих страницах истории, сняв фильмы "Битва за Москву" и "Сталинград". С 2003 года имя Озерова носит Международный фестиваль военного кино.

Владимир Павлович Басов

Владимир Басов как раз из того поколения, чей выпускной прошел накануне 22 июня 1941 года. И хотя он уже тогда планировал поступать во ВГИК, все же ушел добровольцем на фронт. Будущий режиссер был командиром батареи минометного полка, помощником начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии. Кроме того, на фронте Басов создал ансамбль художественной самодеятельности, устраивал концерты для бойцов, кинопоказы. Закончил войну в Прибалтике, демобилизовался в 1946 году в звании капитана. В числе его боевых наград - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени.

О своем поколении, шагнувшем на фронт сразу со школьной скамьи, Басов рассказал в фильме "Тишина", созданном по роману Юрия Бондарева. Самой же известной работой Басова о войне стала картина "Щит и меч", снятая по роману Вадима Кожевникова и посвященная "бойцам невидимого фронта" - советской разведке. По воспоминаниям Александра Басова, сына режиссера, Владимир Павлович, будучи на фронте, задумывал фильм с масштабными батальными сценами, но по окончании Великой Отечественной понял, что снимать "про окопы, атаки и землянки" не будет, поскольку видел своими глазами, что такое война. Прототипом главного героя стал разведчик Александр Святогоров, который выступил и главным консультантом фильма.

Сергей Федорович Бондарчук

Сергей Бондарчук был призван на фронт в 1942 году. Он воевал на Северном Кавказе, участвовал в сражениях под Грозным, Армавиром, Моздоком. После Победы проходил службу в Подмосковье. Демобилизовался в 1946 году. Был награжден медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны II степени.

Первой режиссерской работой Сергея Федоровича стала экранизация рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека". В фильме Бондарчук также исполнил главную роль - Андрея Соколова, который прошел войну, был в плену, потерял всех близких, но нашел в себе силы жить и обрел свое счастье.

Следующей работой, посвященной Великой Отечественной, стала картина, также снятая по произведению Михаила Шолохова, - "Они сражались за Родину". В фильме приняли участие Юрий Никулин и Иннокентий Смоктуновский, прошедшие войну, а также Иван Лапиков, организовавший во время Сталинградской битвы лодочную флотилию, которая перевозила через Волгу раненых.

Григорий Наумович Чухрай

Григорий Чухрай проходил срочную службу в качестве связиста, и когда началась война, он находился на учениях под Полтавой. Уже в первые дни войны Чухрай был ранен немецким диверсантом.

Впоследствии будущий режиссер добровольно попросил перевести его в воздушно-десантный корпус. Воевал на Южном, Сталинградском, Донском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Был участником Сталинградской битвы. Среди наград режиссера - орден Отечественной войны I и II степени и орден Красной Звезды.

Большую часть картин Григорий Чухрай посвятил Великой Отечественной войне. Свой фильм "Баллада о солдате" Чухрай называл данью памяти тем, кто не вернулся с фронта. По распоряжению Никиты Хрущева, картина была отправлена на Каннский кинофестиваль, где получила премию "За лучший фильм для молодежи", также она удостоилась британской премии BAFTA, номинировалась на "Оскар" и получила более 100 кинонаград. Следующей работой Чухрая стала кинолента "Чистое небо", в которой он затронул острую тему - отношение к военным, побывавшим в плену. В художественном фильме "Трясина" режиссер развил мысль о том, как морально человека разлагает дезертирство. Великой Отечественной Чухрай посвятил также документальный фильм "Память", в котором жителям Европы задавали вопрос, помнят ли они Вторую мировую войну.

Александр Александрович Алов

Александр Алов ушел добровольцем на фронт, как только началась война. Его определили в 23-й сабельный эскадрон 1-го особого кавалерийского полка, поскольку он с детства интересовался конным спортом. После контузии стал стрелком 210-го армейского запасного стрелкового полка 4-й гвардейской армии.

Всю войну будущий режиссер прошел рядовым, участвовал в обороне Москвы, Сталинградской и Курской битвах, боях за Днепр, освобождение Будапешта и Вены. Кроме того, он руководил коллективом красноармейской самодеятельности, который дал концерты перед более чем 140 тысячами бойцов и офицеров. Демобилизовался зимой 1945 года после ранения в голову. Среди его наград - орден Красной Звезды.

После окончания ВГИКа стал работать в тандеме с режиссером Владимиром Наумовым - вместе они создали 10 картин. В их числе "Мир входящему", по сюжету которой молодой лейтенант незадолго до взятия Берлина получает распоряжение сопроводить беременную немецкую женщину и отвезти ее в безопасное место. Картина получила "Серебряного льва" Венецианского фестиваля. Также Великой Отечественной посвящен советско-французский фильм "Тегеран-43" и последняя работа Алова в кино - фильм "Берег".

Петр Ефимович Тодоровский

Великую Отечественную войну Петр Тодоровский встретил 15-летним подростком. Когда ему исполнилось 18 лет, его взяли в Саратовское военное училище. В 19 лет он уже командовал минометным взводом во 2-м стрелковом батальоне 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии, входившей в состав 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении Варшавы, Быдгоща, Щецина и взятии Берлина, был контужен. Как рассказывал сам режиссер, за войну его семья потеряла 12 человек, в том числе погиб и старший брат Тодоровского. В числе наград Петра Ефимовича - орден Отечественной войны I и II степени.

В своих фильмах Тодоровский показывал не саму войну, а то, как она повлияла на судьбы людей. В фильме "Верность" курсант пехотного училища, который должен ехать на фронт, влюбляется в девушку. В картине "В день праздника" показана жизнь ветерана Великой Отечественной войны, в "Военно-полевом романе" герой после войны встречает женщину, в которую был влюблен на фронте. А в фильме "По главной улице с оркестром" звучат две песни Петра Тодоровского на стихи Владимира Поженяна на тему Великой Отечественной - "В белом сне" и "И все-таки мы победили".

Сергей Николаевич Колосов

Сергей Колосов, по его собственным словам, прошел войну от первого до последнего дня. Он был призван в армию в 1939 году, принимал участие в советско-финской войне, где получил ранение. После этого его признали годным к нестроевой и отправили проходить службу в Центральный театр Красной армии. Во время Великой Отечественной войны Колосов был направлен в офицерское училище. Демобилизован в 1946 году в звании старшего лейтенанта. Среди его наград - орден Отечественной войны I степени.

Самой известной картиной Сергея Колосова о Великой Отечественной войне стал первый советский многосерийный фильм "Вызываем огонь на себя", созданный по мотивам произведения Овидия Горчакова и Януша Пшимановского. В фильме рассказывается о реальном случае, произошедшем во время войны, когда бывший бухгалтер Анна Морозова во время оккупации устраивается прачкой на немецкий военный объект, организует подпольную группу, связывается с советскими партизанами, помогает им с разведывательными данными, участвует в диверсиях против нацистов. После выхода фильма ветераны ВОВ выступили с предложением присвоить Морозовой звание Героя Советского Союза. Сделано это было посмертно.

Владимир Александрович Чеботарев

Владимир Чеботарев был призван в армию в 1939 году, окончил Ростовское военно-артиллерийское училище. К началу Великой Отечественной получил звание лейтенанта, командовал взводом в составе 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии. Два раза попадал в плен и два раза бежал. Первый раз - из госпиталя, захваченного немцами, второй - из лагеря. Его допрашивали в Смерше, но свидетелем в его защиту стал генерал-лейтенант, с которым они вместе бежали. В результате Чеботарева оставили служить в запасном полку. Войну Владимир Александрович закончил в Будапеште в звании старшего лейтенанта.

На "Мосфильме" он снял картины: "Как вас теперь называть?" - о советских разведчиках времен ВОВ; "Дикий мед" - о женщине-фотокорреспонденте, которая отправилась на войну; "Неизвестные страницы из жизни разведчика" - о событиях, происходящих незадолго до войны. Самой известной работой Чеботарева стал фильм "Батальоны просят огня", созданный в соавторстве с Александром Боголюбовым по одноименному роману Юрия Бондарева. Картина вышла к 40-летию Великой Победы.

Фильмы и сериалы
Александр Боголюбов
Овидий Горчаков
Александр Алов
Сергей Колосов
Вадим Кожевников
Владимир Чеботарев
Владимир Басов
Владимир Наумов
Александр Басов
Иван Лапиков
Григорий Чухрай
Михаил Шолохов
Анна Морозова
Иннокентий Смоктуновский
Петр Тодоровский
Андрей Соколов
Юрий Озеров
Сергей Бондарчук
Юрий Никулин
Юрий Бондарев