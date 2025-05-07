Опубликован трейлер боди-хоррора «Одно целое»

Компания NEON поделилась новым трейлером "романтического" боди-хоррора "Одно целое" (Together), главные роли в котором исполнили Дэйв Франко ("Горе-творец", "Нерв") и Элисон Бри ("Сообщество") - пара в жизни и в кадре.

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По сюжету Тим и Милли, испытывающие кризис в отношениях, переезжают из большого города в глубинку, однако это только усугубляет ситуацию. Во время прогулки в лесу супруги попадают в загадочную пещеру, после посещения которой начинают испытывать непреодолимое влечение друг к другу, противостоять которому практически невозможно.

Двухминутный ролик, насыщенный тревожными сценами, видениями и наглядными примерами такого влечения, сопровождается обработкой классической песни The Turtles "Happy Together" ("Счастливы вместе"), никогда не звучавшей так жутко.

Роли в фильме исполнили Дэймон Херриман ("Однажды в... Голливуде"), Санни С. Валия ("Шантарам"), Миа Мориссей ("Дэдлок") и Джек Кенни ("Проповедник").

Режиссер - Майкл Шэнкс ("Волшебники Зеленого континента").

Картина, претендующая на звание лучшего хоррора года, была с успехом показана на нескольких крупных фестивалях и получила множество восторженных отзывов. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 100%.

Российская премьера назначена на 31 июля 2025 года.