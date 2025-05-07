Холдинг «МТС Медиа»‎ подготовил рейтинг лучших фильмов о ВОВ

В преддверии 80-летия Дня Великой Победы россияне рассказали о своих любимых военных фильмах. Исследование провёл холдинг "МТС Медиа", опросивший более пятисот совершеннолетних жителей крупных российских городов.

По словам 72% респондентов, за последний год они смотрели фильмы о Великой Отечественной, 24% - читали книги о ней, 57% - слушали песни военных лет, 23% - посещали тематические выставки, 11% - концерты, 7% - театральные постановки.

Что же касается лучших фильмов, то абсолютным лидером у опрошенных оказалась лента "...А зори здесь тихие" режиссёра Александра Ростоцкого по повести Бориса Васильева - её назвали 76%.

Также в топ-5 попали: "В бой идут одни "старики" (74%), "17 мгновений весны" (71%), "Они сражались за Родину" (64%) и "Офицеры" (62%).

40% респондентов заявили о нехватке современных фильмов по реальным событиям, 39% хотели бы видеть больше картин о жизни простых людей в тылу, 31% - хотят узнать больше о биографиях героев.

Ранее в похожем опросе победила лента "В бой идут одни "старики".