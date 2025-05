Какие отсылки есть в семейном фэнтези «Очи»

«Очи» — первое семейное фэнтези студии A24, с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон в главных ролях. Режиссёр Исайя Сэксон создал мир, где карпатские пейзажи, самурайские доспехи и крошка Инопланетянин сосуществуют в гармоничной связке. Разбираем, как «Очи» черпают вдохновение из классики кино, литературы и поп-культуры.

© Just Talks

Трансильвания

Действие разворачивается в вымышленной Карпатии, острове в Чёрном море, вдохновлённом Трансильванией Брэма Стокера. Съёмки проходили в Румынии, где скромный бюджет фильма (около 15 миллионов долларов) был потрачен на атмосферные локации. В центре сюжета — деревня, живущая натуральным хозяйством, где старшина Максим (Уиллем Дефо) учит детей охотиться на очи — рыжих приматов-йети, якобы угрожающих людям. Его дочь Юрайя (в оригинале Юрий), юная пацифистка, находит малыша очи в капкане и решает вернуть его матери, отправляясь в путешествие, которое изменит её жизнь.

Трансильванский мотив отсылает к «Дракуле» Стокера, но вампиров здесь заменяют летучие мыши и очи. Деревня, полная детей, напоминает легенду о Крысолове из Гамельна, уводившем детей в Трансильванию.

Оммажи классике кино

«Битва за огонь» (1981)

Сэксон признаётся, что вдохновлялся «первобытным фэнтези» Жан-Жака Анно. Как и в «Битве за огонь», где питекантропы взаимодействовали с природой через жесты, «Очи» исследует связь человека с дикой средой. Хореограф приматов Питер Эллиотт, работавший с Анно, создал движения для взрослых очи, придав им реалистичность и выразительность.

Людо, могвай и Чебурашка

Взрослые очи напоминают Людо из «Лабиринта» (1986) с Дэвидом Боуи, который, в свою очередь, вдохновлён чудовищами Мориса Сендака из книги «Там, где живут чудовища». Детёныш очи похож на могвая из «Гремлинов» (1984) — милого, пока не намокнет. Его образ, особенно с апельсином в лапках, вызывает ассоциации с Чебурашкой.

Сцена, где Юрайя касается пальцем малыша очи, цитирует «Инопланетянина» Спилберга, где контакт между Эллиотом и E.T. отсылает к «Сотворению Адама» Микеланджело. Побег Юрайи с очи в тележке из супермаркета повторяет велосипедный полёт E.T., но с деревенским колоритом. Сэксон хотел вызвать такой же эмоциональный отклик, как у Спилберга, избегая прямой ностальгии.

Шьямалановский жёлтый

Ярко-жёлтый пуховик Юрайи, выделяющийся на фоне мрачных Карпат, отсылает к жёлтому плащу героини «Таинственного леса» (2004) М. Найта Шьямалана. У Шьямалана цвет защищал от лесных существ, а в «Очи» он символизирует надежду и бунт против страха.

Самурайские доспехи

Максим надевает самурайские доспехи, отправляясь искать дочь, что отсылает к японским фильмам дзидайгэки, таким как «Кайдан» (1962) Масаки Кобаяси и «Сказки туманной луны после дождя» (1953) Кэндзи Мидзогути. Это личная «пасхалка» Сэксона, вспоминающего свои детские впечатления от самурайского кино.

Визуальная эстетика и ретро

Сэксон использует винтажные объективы Baltars 1930-х годов, создавая эффект «живописного сфумато» с мягкими, размытыми контурами. Такие же линзы применялись в «Маяке» и «Носферату» Роберта Эггерса, действие которого тоже частично происходит в Румынии. Временной фон «Очи» размыт: машины намекают на 1970-е, а одежда Юрайи — на 1980-е, усиливая ощущение вневременной сказки.

Музыка и культурные параллели

Музыка в «Очи» играет ключевую роль. Трейлер сопровождает Hounds of Love Кейт Буш, отсылая к «Очень странным делам», где её Running Up That Hill стала культовой. Уиллем Дефо подпевает маршу в машине, Эмили Уотсон играет на флейте, а очи общаются через «горловой свист», созданный Полом Маналатосом, уличным музыкантом, вдохновлённым звуками дельфинов и птиц.

Роль матери Юрайи, Даши, исполняет Эмили Уотсон, но Сэксон изначально видел в ней Бьорк. Клип на её песню Wanderlust (2008), снятый студией Сэксона, вдохновил образ Даши — женщины, слившейся с природой. Уотсон, одетая как кочевница, пасёт овец и варит травяные отвары, воплощая эту идею.

Смысл и значение

«Очи» — это размышление о страхе, принятии и связи с природой. Юрайя, отвергающая охоту на очи, символизирует новое поколение, стремящееся к миру. Сэксон смешивает референсы — от Спилберга до Шьямалана и японского кино, — чтобы создать универсальную историю, близкую и детям, и взрослым. Скромный бюджет не помешал фильму стать визуально богатым, а каст, включая Дефо и Уотсон, добавил ему драматической силы.