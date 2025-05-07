В Сети появился ролик со съемок фильма «Красавица»

Сегодня вышел атмосферный ролик со съемочной площадки нового фильма "Красавица" режиссера Антона Богданова.

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В основе картины - реальная история о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в блокаду, в том числе и самую знаменитую обитательницу - бегемотиху Красавицу. В фильме сыграли Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и другие.

Сыгравший ветеринара Виктор Сухоруков рассказывает:

"Фильм "Красавица" - это блокадный Ленинград, зима, которая здесь тоже действующее лицо, и уникальный актерский состав - я давно такой не встречал. Приехав на съемки, я обнаружил, что все горюют по одному - снега нет. КАМАЗами снег везут, и он прямо в КАМАЗах тает. Но все наладилось, и на душе такой праздник и такая радость. От чего? Сама история по имени "Красавица" - кажется, что она якобы про животных, про зоопарк, но нет, она про нас с вами: люди и звери. Это история о милосердии, о привязанности человека к животному и животного к человеку".

Юлия Пересильд в фильме в роли Евдокии Дашиной - смотрительницы Ленинградского зоосада, выходившей бегемотиху Красавицу.

"Я не знала эту историю раньше. Совершенно несправедливо, что об этом еще не снят фильм, и поэтому хорошо, что он снимается сейчас. И компания у нас подобралась замечательная - и актеры, и съемочная группа, - и уже это дает надежду, что кино получится. У нас даже есть общий чатик, в котором мы делимся впечатлениями и знаниями. Когда ансамбль складывается, то и тебе проще вживаться в образ. Плюс я люблю животных, это важно", - рассказывает Юлия.