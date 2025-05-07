Онлайн-кинотеатр Netflix поделился финансовыми показателями сериала «Этернавт» — своего нового оригинального проекта. Шоу произвели в Аргентине, и это положительно сказалось на её экономике.

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В стриминге заявили, что сериал принёс латиноамериканской стране около $ 34 млн. В эту сумму входят не только самые больше затраты на производство в истории Аргентины, но и заметное увеличение туристической привлекательности государства и другие показатели роста экономики.

«Этернавт» вышел 30 апреля и рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что это лишь первая стадия в череде таинственных событий, происходящих в стране. Шоу уже продлили на второй сезон.