Объявлен каст фильма «Конец всего»

Ребекка Холл («Вики Кристина Барселона», «Дом на другой стороне»), Гаэль Гарсиа Берналь («И твою маму тоже», «Время»), Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Тайна 7 сестер») и Бини Фелдштейн («Чем мы заняты в тени», «Леди Бёрд») сыграют главные роли в научно-фантастическом фильме «Конец всего» (The End Of It). Как сообщает Deadline, картина станет дебютом Марии Мартинес Байоны в качестве режиссера полнометражного фильма, она также написала сценарий. Съемки начались в апреле 2025 года на Канарских островах, Испания.

© globallookpress

В недалеком будущем, где старение можно вылечить, а смерть теперь необязательна, Клэр (Холл), бывшая провокационная художница, приближающаяся к своему 250-летию, решает, что с нее хватит — она хочет умереть, — сообщается в синопсисе. — Ее решение вызывает конфликты с мужем (Берналь), дочерью (Рапас) и ИИ-помощником (Фелдштейн), раскрывая юмористическую сложность их отношений. Поскольку Клэр использует свою надвигающуюся смерть, чтобы вернуть себе роль художницы, она вынуждена столкнуться с тем, что на самом деле означает умирать, жить и с грязной абсурдностью всего этого.

Актерский состав фильма включает также Сьюзан Вакому («Энола Холмс»), Давида Вредагера («100 метров»), Пола Сверре Валхейма Хагена («Кон-Тики») и Кристине Куят Торп («Меч короля»). Картина будет представлена потенциальным дистрибьюторам на Каннском кинофестивале.