Один из самых необычных проектов Netflix – сериал «Переходный возраст», снятый в формате одного непрерывного кадра. В каждом эпизоде отсутствуют монтажные склейки: камера не прерывает движение ни на секунду, а действие разворачивается в реальном времени.

На подготовку каждой серии уходило около трех недель. Команда выстраивала траекторию движения камеры, а актеры и оператор отрабатывали сцену как танец – вплоть до мельчайших движений. Такой подход требовал высокой концентрации: даже незначительные ошибки вроде расфокуса или сбоя света заставляли начинать все сначала.

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Несмотря на техническую сложность, результат оправдал усилия. Сериал получил признание зрителей и критиков за нестандартную подачу и достоверность происходящего. «Переходный возраст» стал примером того, как прием «одного дубля» может усилить эмоциональное погружение в историю.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.