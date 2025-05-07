Netflix удалит интерактивный эпизод «Черного зеркала»

Издание What's On Netflix сообщает, что Netflix удалит два последних интерактивных спецэпизода со своего сервиса. По данным портала, выпуски исчезнут уже 12 мая. Отмечается, что причина удаления — новый редизайн, который не включает в себя интерактивные функции.

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Речь идёт о специальном эпизоде сериала «Чёрное зеркало» с подзаголовком «Бандерснэтч» и «Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного». Ещё в прошлом году стриминговый сервис объявил, что избавится от всех своих спецвыпусков. Всего их было 24, но теперь уходят оставшиеся два. Вернутся ли эпизоды в неинтерактивной форме, пока неизвестно.

«Чёрное зеркало: Бандерснэтч» вышел в декабре 2018 года. Главные роли сыграли Финн Уайтхед («Дюнкерк»), Крэйг Паркинсон («Цветок пустыни») и Уилл Поултер («Мы — Миллеры»). Героем интерактивного выпуска выступил программист Стефан, который винит себя в смерти матери. Он решил сделать компьютерную игру по фантастическому роману, но постепенно реальность начинает меняться. Зритель сам может влиять на судьбу Стефана, выбирая варианты развития сюжета.

«Несгибаемая Кимми Шмидт: Кимми против преподобного» — это интерактивный финал одноимённого сериала. В шоу снялись Элли Кемпер («Мачо и Ботан»), Дэниэл Рэдклифф («Гарри Поттер и философский камень») и Джон Хэмм («Город воров»).