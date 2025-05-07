Голливудский режиссер приехал в Москву и захотел снять здесь фильм

Культовый голливудский режиссер Оливер Стоун посетил площадки для кинопроизводства «Москино» и поделился своими впечатлениями. Его слова передает издание kp.ru.

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Создатель картины «Взвод» и обладатель премии «Оскар» восхитился новыми технологиями и даже захотел снять какой-нибудь проект в Москве. Во время экскурсии Стоуну показали отрывки из фильмов, снятых на «Москино».

«Вы построили просто прекрасную студию, удивительную. Здесь прямо как в космическом городе. Новые технологии просто невероятны. Я бы с удовольствием здесь что-нибудь поснимал. Может быть, вы сможете это организовать?» — признался постановщик.

Ранее стало известно, что американский кинорежиссер Стоун выступил на марафоне «Знание.Первые» в честь юбилея Победы. Он заявил, что всегда будет верить в возможность прийти к миру.