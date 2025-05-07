Появились новые кадры второго сезона сериала «Кибердеревня»

Создатели сериала «Кибердеревня» опубликовали новые кадры второго сезона. Авторы также отметили, что к съёмкам шоу присоединился знаменитый стендап-комик Илья Макаров — он сыграл роль охранника космической тюрьмы, который попадает в приключения с главными героями.

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Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Второй сезон выйдет до конца 2025 года. Главные роли исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.