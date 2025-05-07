Состоялся предпремьерный показ фильма «Одним дыханием с Победой»

В вологодском кинотеатре "Ленком" прошла презентация документально-художественного фильма "Одним дыханием с Победой", режиссером которого выступил Дмитрий Чернецов.

Фильм приурочен к знаменательной дате - 80-й годовщине победы Советского Союза над фашистской Германией. Он является центральным элементом программы показа документальных картин, организованных вологодским отделением Союза кинематографистов России.

Как сообщает сайт правительства Вологодской области, картина раскрывает биографии великих деятелей, оставивших след в истории государства: танкостроителя Михаила Кошкина, разработчика всемирно известной модели Т-34; альпиниста-спасателя Михаила Боброва, работавшего в осажденном Ленинграде; Юрия Тюкалова, первого советского чемпиона Олимпийских игр; скульптора Михаила Аникушина, автора известных монументов Пушкина и защитников города на Неве; композитора Вениамина Баснера, чья музыка легла в основу песен "С чего начинается Родина?" и "На безымянной высоте", ставших символом патриотизма и народной памяти.

Основная идея ленты заключается в том, что подлинная храбрость проявляется не только в открытом проявлении доблести, но и в повседневной жизни, внутренней стойкости и преданности отечеству. Авторы подчеркнули это цитатой поэтессы Ольги Берггольц: "Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не героиня была, а жила". Таким образом, главная нить сюжета построена вокруг понятия "дыхания победы", объединяя жизнь героев прошлого с сегодняшним днем.

Дмитрий Чернецов подчеркнул на предпремьерном показе важность современного подхода к созданию исторических произведений: "Мы долгое время размышляли, каким языком поведать современному поколению историю знаменитых людей. Когда мы познакомились с талантливым актером и режиссером Фёдором Степановым, пришло понимание формата нашего проекта. Убежден, что искусство должно служить делу созидания и нести людям важные смыслы, особенно в наше непростое время".

Игорь Лесов, исполнитель роли Михаила Кошкина, выразил благодарность команде фильма за возможность воплотить образ великого конструктора, подчеркивая значимость знакомства с историей и судьбой личности, превратившейся в легенду своей эпохи.

Вологодские кинематографисты планируют создавать фильмы о выдающихся земляках, героях Великой Отечественной войны и мирного времени, а также популяризировать идеи патриотизма и гражданского воспитания.