Роль Мирры и курс молодого бойца: как снимали «В списках не значился»

К 80-летию Победы на киноэкраны вышла лента «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева. Картина также стала фильмом открытия 47-го ММКФ.

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По сюжету, молодой лейтенант Николай Плужников (актер Владислав Миллер) прибывает для несения службы в Брестскую крепость 21 июня 1941 года. Этот его первый бой продлится 10 месяцев...

«ВМ» побеседовала с режиссером фильма Сергеем Коротаевым и узнала подробности съемочного процесса.

Сергей, при подготовке к съемкам ленты «В списках не значился» по повести Бориса Васильева вы с актерами ездили в Брестскую крепость. Можете описать, какие ощущения там испытываешь, о чем думаешь?

— Да, мы посетили и музей, и саму Брестскую крепость, ее сохранившиеся капониры (оборонительные сооружения. — «ВМ»). Я всем советую там побывать. В тех местах особая атмосфера. Она пропитана, с одной стороны, болью, а с другой — гордостью за то, что наши воины совершили тот героический подвиг. Стены капониров увешаны мемориальными досками, средний возраст защитников — 20–21 год. Войну встретили совсем молодые ребята, которые смогли задержать фашистов, чем, по сути, сорвали запланированный врагом блицкриг (стратегия молниеносной войны. — «ВМ»).

Где велись съемки?

— Было два основных блока. Первый мы снимали в Беларуси — в Минске и Бресте, на руинах самой крепости и в капонире Гаврилова. В этом сооружении воссоздали склад, то место, куда проваливается и где проводит много времени главный герой. Кстати, сам майор Петр Михайлович Гаврилов, в память о котором называют этот капонир, является одним из прототипов главного героя Николая Плужникова. Гаврилов был последним защитником, попавшим в плен в Брестской крепости. Его пленили без патронов, изможденного, ведь он всех своих ребят отпустил и до последнего оборонялся в одиночку.

Второй большой блок снимали в Москве, в кинопарке «Москино». Для этого мы выстроили огромную декорацию — 200 на 200 метров, в которой воссоздали цитадель Брестской крепости. Все события, связанные с войной, в повести «В списках не значился» происходят в треугольнике между костелом, который на тот момент был зданием клуба, Тереспольскими воротами и казармой 33-го полка. Эти здания расположены довольно близко. В них и проходит жизнь героя во время обороны. Их мы построили практически в размере один в один. Получилась впечатляющая декорация из железа высотой под 25 метров. Думаю, одна из самых крупных за всю историю кино. Декорации сохранились, можно приехать и самим посмотреть на них в «Москино».

В фильме мощный актерский состав — играют артисты Театра Олега Табакова, мэтр Владимир Машков, набирающий популярность актер Владислав Миллер... Насколько интересно было наблюдать за их взаимодействием в кадре?

— Наблюдать за Владимиром Львовичем и учиться у него можно бесконечно. Еще на первых этапах обсуждения картины, когда мы встречались с Владимиром Львовичем, он сказал: «У меня в театре актерский спецназ. Ребята готовы и будут делать все, чтобы сыграть свои роли максимально качественно». На съемочной площадке я в этом убедился. У артистов было фантастическое упорство в достижении результата, даже отчаянность, которая порой была необходима. Ведь у нас военное кино, сопряженное с большим количеством трюков. И ребята без дублеров совершали невероятные вещи. А когда тебе не надо прятать артиста за спину каскадера — это вызывает уважение. К тому же роли были хорошо разобраны. Мы много репетировали. Начали почти за месяц до съемок и собирались практически каждый день. Сидели на «Мосфильме» и по сто раз разбирали одни и те же сцены. В целом, мне кажется, мы нашли правильный рецепт того, как погрузиться в эту историю, сделать персонажей такими, чтобы они не смотрелись ряжеными. Нам важно, чтобы зритель смотрел и верил, что такой человек мог быть на самом деле. Порой, когда вы смотрите фильмы и узнаете современных артистов, на которых надели исторические костюмы, это разрушает атмосферу. Возникает ощущение, что перед тобой человек, который пять минут назад отложил мобильный. Мы же, надеюсь, приблизились к той органике персонажей, когда им доверяешь. И важной составляющей этого рецепта является еще то, что в фильме играют ребята, которые пока мало снимаются. За ними нет шлейфа других ролей. Их лица будут новыми для зрителя, поэтому он сможет увидеть в фильме защитников Брестской крепости, а не актеров.

Все знают фразу: «У войны не женское лицо». Как снимать женскую линию в военных фильмах?

— Да, фразу, которую вы озвучили, знают все. Но все знают и Родину-мать. Это сложные метафоры. Конечно, образ женщины на войне присутствует, потому что у всех есть матери, любимые. Женщина придает мужчине силы. Что касается героини Мирры, которую сыграла Алена Морилова, то когда между ней и Плужниковым возникает чувство, оно дает Николаю силы бороться. Он защищает ее. Для него в тех обстоятельствах образ Родины сосредотачивается в женщине. Николай оберегает Мирру, а таким образом защищает и крепость, и страну, и память о погибших товарищах... Мне кажется это важным.

Как подбирали актрису и работали над ролью Мирры?

— Алена Морилова служит в Театре Олега Табакова. Для нее это дебют в кино. Мы много репетировали, ведь роль сложная. Алена играет еврейку ашкенази (субэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе. — «ВМ»). Героиня родилась в семье, говорящей на идише, а этот язык сейчас практически забыт. Сложно найти людей, которые на нем говорят. И все же нам это удалось сделать. Мы занимались работой над акцентом до съемок, во время них и еще полгода после их завершения — на этапе озвучивания картины. Алена молодец, справилась.

Вообще ей предстояло сыграть сложнейшую партитуру роли. К тому же это был ее дебют на экране, следовательно, надо было справляться с волнением, ведь съемочный процесс был еще незнакомой средой. Но и это не все... Мирра хромая, у Васильева написано «сухая ножка, на деревяшке», то есть это еще и физически было сложно. Поэтому да, Алена молодец.

Кроме репетиций, была еще какая-то подготовка?

— Да. Ребята перед съемками проходили «Курс молодого бойца». Десять дней жили на базе «Военфильма» в лесу в палатке, учились обращаться с оружием, стрелять, спать с ним. Учились есть — готовить на костре, вода только из ручья, никаких благ цивилизации. Испытывали жажду, голод, холод... Перед ними стояла задача за эти дни погрузиться в атмосферу, прочувствовать то, что переживает солдат, лишенный всего. Алена, кстати, была вместе с ребятами и тоже вкусила все тяготы службы.

До того как получить образование по специальности «режиссер игрового кино», вы окончили факультет технической кибернетики. Как первое образование повлияло на мировосприятие?

— Я из семьи ученых. Отучился в физико-математической гимназии, потом в политехническом университете на одном из двух самых сложных факультетов. Мой факультет технической кибернетики и физико-математический — для кого-то факультеты с пугающими названиями. И скажу так — невозможно окончить политехнический университет, будучи балбесом. Учеба привила мне серьезное отношение ко всему, внимательность, даже дотошность. Эти качества до сих пор очень помогают мне, хоть и нервирует мою группу, потому что я требовательно отношусь к работе и точности ее исполнения. Но, мне кажется, в этом нет ничего страшного, ведь это работает на результат.

Ваша молодость пришлась на 90-е. Когда было больше возможностей для будущих режиссеров и актеров — тогда или сейчас?

— Мы все стараемся двигаться к мечте. И мне кажется, тогда делать это было сложнее. Я, например, всегда приглашаю студентов на съемочные площадки. Хочу, чтобы они смотрели, учились. Сегодня путь в кино может быть короче. Но при этом у человека должны быть желание, сила воли и работоспособность — эти требования не изменились. Но хотя сейчас, мне кажется, возможностей больше, а желания у людей как будто бы стало меньше. Может, здесь есть прямая зависимость.

Досье

Сергей Коротаев родился 10 февраля 1980 года в Ленинграде. Окончил факультет технической кибернетики в СПбПУ, позже мастерскую В. Сошникова на кафедре режиссуры кино и телевидения в СПбГАТИ (сейчас РГИСИ). Работал автором программ и режиссером на телеканалах. Сейчас в его фильмографии около 20 проектов, включая «В списках не значился», «Горький 53», «Через прицел», «Мосгаз. Катран», «Мосгаз. Формула мести» и другие.