Вышел первый трейлер фильма «Долгая прогулка»

Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Долгая прогулка». Триллер выйдет в кино 12 сентября, в том числе и в РФ.

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Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

По сюжету оригинального произведения 1979 года местом действия стала Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти не сбавляя шаг и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму денег, а проигравшие — смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». В главных ролях сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны: Новая надежда»), Гарретт Вэрэйнг («Манифест») и Джуди Грир («Чего хотят женщины»).