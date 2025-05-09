Режиссеры назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Советские фильмы "Летят журавли", "А зори здесь тихие" и "Баллада о солдате" оказались в числе любимых картин российских режиссеров о Великой Отечественной войне.

Режиссер Николай Лебедев в беседе с ТАСС отметил, что он предпочитает фильмы, которые рассказывают в первую очередь "человеческие истории".

"Война - это очень драматический материал, когда человек находится в экстремальной ситуации. Поэтому для меня очень важно, когда я вижу человеческие проявления в такого рода историях. Я очень люблю, скажем, картину Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие", потому что в ней подчеркивается тема трагичности войны и ее неестественности для человеческого существа", - рассказал режиссер.

Также он отметил картины "Баллада о солдате" Григория Чухрая и "Летят журавли" Михаила Калатозова.

"И вы знаете, я, как ни странно, люблю картины военного и послевоенного периода, сделанные в комедийном жанре. Они свидетельствуют о том, что человек даже в трагических обстоятельствах мировой катастрофы, которой является любая война, цепляется за надежду и не теряет веру", - сказал Лебедев.

Среди картин на военную тематику в комедийном жанре режиссер отметил "Небесный тихоход" Семена Тимошенко и "В шесть часов вечера после войны" Ивана Пырьева.

Режиссер Александр Котт в беседе с ТАСС назвал любимыми картинами "Летят журавли", "Живые и мертвые" Александра Столпера и "Двадцать дней без войны" Алексея Германа-старшего.