Лучшие фильмы на 9 Мая

«В бой идут одни старики» считается самым любимым фильмом о войне среди россиян, свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение». Кроме этой картины, в число любимых военных лент вошли «А зори здесь тихие» и «Офицеры». К 80-летию Великой Победы «Лента.ру» предлагает вспомнить все лучшие фильмы про войну и публикует топ самых интересных картин на 9 Мая.

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«Два бойца»

В осажденном Ленинграде встречаются два солдата: шумный одессит Аркадий и немногословный уралец Саша. Их дружба, полная шуток, песен и добрых поддразниваний, становится опорой в бесконечном кошмаре войны. Но однажды шутка заходит слишком далеко, и в их сердцах вспыхивает ссора. Смогут ли друзья простить друг друга и встать плечом к плечу на поле боя?

Интересно, что песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса впервые прозвучала именно в этом фильме и мгновенно стала народной.

«Небесный тихоход»

Легкий и трогательный фильм, снятый сразу после окончания войны.

Трое фронтовых летчиков — Булочкин, Туча и Кайсаров — однажды клянутся: ни шагу к любви, пока не закончится война! Но судьба решает иначе. После ранения Булочкина переводят в женскую эскадрилью ночных бомбардировщиков. В окружении красивых и бесстрашных девушек железная клятва начинает трещать по швам. Постепенно мужчины узнают, что настоящая отвага — не только в скорости самолета, но и в умении любить и беречь ближнего.

На фоне начала Великой Отечественной войны разворачивается трагическая история двух влюбленных: Вероники и Бориса. Они должны были пожениться и жить долго и счастливо, но их мечты и планы разрушила война: Борис уходит на фронт добровольцем, а Веронике предстоит пройти через боль утрат, одиночество и вынужденные жизненные компромиссы.

В 1958 году картина «Летят журавли» была Сергей Урусевский применили революционные для того времени приемы операторской работы, а Татьяна Самойлова, сыгравшая Веронику, после премьеры фильма стала мировой звездой.

Молодой солдат Алеша получает короткий отпуск за подвиг на фронте и отправляется домой к матери. По пути он встречает множество людей, чьи судьбы искалечены войной: от инвалидов до разлученных влюбленных. Алеша и сам испытывает первую любовь. Путь домой оказывается настоящим путешествием — не только к матери, но и к себе самому.

Фильм Григория Чухрая получил премию BAFTA за лучший фильм и номинировался на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, а роль Алеши стала вершиной карьеры Владимира Ивашова.

Маленький Иван, переживший потерю родителей, решает не поддаваться горю, а стиснув зубы, вступить на путь мести и справедливости. Он уходит в партизаны и в 12 лет становится настоящим бойцом, несмотря на свою юность и хрупкость. И вот, некоторое время спустя Иван уже сам решает, когда и как будет сражаться. Он совершает разведывательные вылазки, балансирует между жизнью и смертью, искренне веря, что его действия принесут возмездие тем, кто лишил его родных.

«Иваново детство» — это первый полнометражный фильм Андрея Тарковского, Венеции в 1962 году.

«Женя, Женечка и Катюша»

Мечтательный москвич Евгений Колышкин после госпиталя возвращается на фронт, где сталкивается с реальностью войны — жестокой, тяжелой и абсолютно не похожей на его книжные фантазии. Все меняется, когда он встречает Женечку — суровую связистку, под снарядами и взрывами сохраняющую тепло сердца. Их история — хрупкая и светлая — расцветает среди огня, чтобы оборваться одним страшным выстрелом.

Первые минуты фильма переносят зрителей в начало 1920-х годов. В России идет Гражданская война. Молодой курсант Алексей Трофимов вместе с женой Любой отправляется на службу в среднеазиатский гарнизон. Там судьба сводит его с Иваном Вараввой, молодым командиром. Плечом к плечу товарищи сражаются с бандами басмачей, но вскоре их пути расходятся.

Начинается Великая Отечественная война. К тому времени у Алексея уже подрос сын Егор, вместе они отправляются на фронт. Люба становится начальником военного санитарного поезда. Однажды на станции она встречается с Машей — возлюбленной Егора. Девушка отдает Любе ее внука и отправляется радисткой на передовую.

Война становится определяющим событием в жизни героев и их семей на несколько поколений вперед. Два друга — Трофимов и Варавва — встретятся вновь уже в мирное время. В конце зрители увидят кадры из боевой молодости офицеров вперемешку с фрагментами документальной кинохроники. Но на этом история семьи Трофимовых не заканчивается — дело деда продолжает Иван Трофимов, теперь уже тоже офицер.

Этот двухсерийный фильм был снят по мотивам одноименной повести писателя Бориса Васильева. Действие разворачивается в тылу времен Второй мировой войны, где старшина Васков получает под командование группу молодых девушек-зенитчиц. Совсем юным, им приходится вступить в неравный бой с врагом и распрощаться со своими мечтами о женском счастье.

Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм и снискала широкую международную славу.

В 2015 году Ренат Давлетьяров снял новую экранизацию повести Васильева. Главные роли исполнили Петр Федоров, Анастасия Микульчина, Женя Малахова, Агния Кузнецова, Софья Лебедева, Кристина Асмус и Екатерина Вилкова.

«В бой идут одни старики»

Эта история — о летчиках времен Великой Отечественной войны. В центре сюжета — «Певческая эскадрилья», где каждый пилот не только мастер воздушного боя, но и талантливый артист. За кулисами ожесточенных схваток с фашистами живет настоящая дружба, любовь к жизни и музыка, помогающая пережить ужасы войны. Командир эскадрильи по прозвищу Маэстро заботится о своих подопечных, обучая не только военному делу, но и человеческому достоинству.

Леонид Быков не только Украины, а музыкальные сцены стали визитной карточкой картины.

В июле 1942 года советский стрелковый полк, понесший большие потери, отступает к Сталинграду. Во время отдыха в Донской степи солдаты готовят еду, а один из них, весельчак и балагур Петр Лопахин, отправляется за солью в ближайшую деревню. Рассчитывая на свое обаяние, он обращается с просьбой к местной жительнице, но натыкается на презрение — дончане считают, что отступающие солдаты оставляют их на произвол судьбы. После тяжелого разговора, в котором выясняется, что за шутливостью Лопахина скрываются глубокие переживания за судьбу Родины, женщина выполняет просьбу солдата. Но пообедать героям так и не удается — начинается наступление немцев.

Фильм Михаила Шолохова. В 1976-м картину признали лучшей по версии журнала «Советский экран», кроме того, она стала одним из самых посещаемых отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.

«Иди и смотри»

Белорусский подросток Флера мечтает стать героем и с ружьем в руках уходит в партизаны. Но то, что ждет его впереди, — не подвиги, а запредельный ужас войны. Вместе с юной медсестрой Глашей он становится свидетелем зверств, от которых темнеет разум. Разбитые деревни, обезумевшие люди, обугленные поля — мир вокруг рушится, превращаясь в страшный сон.

Для усиления эффекта реальности режиссер Элем Климов настоял, чтобы исполнитель главной роли Алексей Кравченко действительно худел, не спал ночами и проходил через эмоциональные перегрузки. Его поседевшие волосы в финале, кстати, тоже не спецэффекты: для съемок использовали особую химическую обработку волос.

«Мы из будущего»

Четверо современных кладоискателей, гоняясь за артефактами времен Второй мировой, неожиданно переносятся в 1942 год, в самое пекло войны. Их беззаботные маски быстро срывает реальность: здесь шуток нет, а каждая минута может стоить жизни. Теперь, чтобы выжить, им предстоит не только понять цену подлинного мужества, но и пересмотреть свои убеждения.

Действие фильма разворачивается в ноябре 1942 года, в разгар битвы за Сталинград. Группа советских солдат защищает важный стратегический пункт, который служит переходом для советских войск через Волгу. На фоне жестокой войны развивается история любви между солдатами и местной жительницей.

«Сталинград» стал первым российским фильмом, выпущенным в формате IMAX. Съемки в 3D технологии производили на оригинальном оборудовании, предоставленном голливудской компанией 3ALITY digital.

Фильм рассказывает историю легендарной снайперши Людмилы Павличенко. Пережив ряд драматических событий, включая потерю близких, она становится одной из самых успешных снайперов Второй мировой войны. Сюжет охватывает ее путь от начала войны до тяжелых сражений, а также личные переживания и борьбу за выживание на фронте. Картина основана на реальных событиях.

«Т-34»

Советский командир танка Николай Ивушкин попадает в плен к немцам. Спустя три года он планирует очередной побег с новой командой танкистов, используя захваченный немцами танк Т-34: вместе с остальными пленными Николай должен был принять участие в учениях в качестве «живых мишеней», но вместо этого его группа атаковала немцев и смогла прорваться за пределы полигона. Теперь их ждет танковая дуэль, итог которой решит судьбу пленных танкистов.

Картина собрала в прокате более двух миллиардов рублей при бюджете 600 миллионов и стала одним из самых успешных военных фильмов последних лет.