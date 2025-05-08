В российских кинотеатрах стартует показ фильма «Группа крови»

В четверг, 8 мая, в прокат выходит российская военная драма «Группа крови», посвящённая героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны. Фильм, основанный на реальных событиях, повествует о судьбах советских детей во время оккупации немецкими захватчиками Ленинградской области: там располагались специализированные концлагеря, юные узники которых были донорами крови для раненых нацистов. По словам создателей картины, лента «Группа крови», раскрывающая одну из самых страшных страниц войны, обязательно тронет зрителей за душу.

© РИА Новости

8 мая на большие экраны выходит фильм «Группа крови» — военная драма режиссёра Максима Бриуса, снятая при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и «Движения Первых» в рамках проекта «Без срока давности».

Премьера картины приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Главные роли исполнили Карина Андоленко, Алексей Нилов, Петар Зекавица, а также юные актёры Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров и другие.

Лента, рассказывающая о страшных эпизодах Второй мировой войны, посвящена памяти погибших в концлагерях детей. «Группа крови» основана на реальных событиях, происходивших в оккупированной немцами Ленинградской области.

По сюжету фашисты привозят новую группу детей-сирот в посёлок Вырица Гатчинского района, где в бывшем пионерлагере организовали «детский приют». Их держат в ужасных условиях: голод, принудительный труд и жестокие наказания за неповиновение, а за попытку сбежать — расстрел. Однако дети ещё не подозревают, что здесь их используют как доноров крови для раненых врагов.

«Фильм "Группа крови" раскрывает одну из самых страшных страниц войны — преступления нацистов против детей. Эти факты долгое время оставались в тени, но сегодня мы обязаны рассказать о них всей стране», — подчеркнул генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор на пресс-конференции с создателями картины.

Главные герои — подростки Гришка (Марк Александров) и Витя (Андрей Рудыка) — решаются на побег, но всё идёт не по плану. Витя в итоге остаётся в лагере из-за заболевшей сестры Тони (Ева Уильямс), а Гришка попадается немцам, которые увозят его в неизвестное место под названием «К-3». Там он встречает свою тётю, Наташу Пряхину (Екатерина Домашенко), санитарку, обязанность которой — переливать кровь прибывших детей. Наташа отказывается выполнять поручение и тайно уводит детей в безопасное место, а вместо их крови сдаёт ту, которую получила из трупов. Так Гришке приходит в голову идея спасти и остальных детей, оставшихся в «приюте».

«Не имеем права забывать»

Работа над фильмом началась в декабре 2024 года. Режиссёр Максим Бриус подчёркивает, что перед командой стояла непростая задача: передать ужасы военных лет, но сохранить при этом возрастное ограничение «12+» для просмотра фильма с детьми. В результате многие сцены из режиссёрской версии были вырезаны из-за их чрезмерной жестокости.

По словам Бриуса, снимавшиеся в картине дети — настоящие герои. В ленте были задействованы более 350 мальчиков и девочек в возрасте от 3,5 до 14 лет.

«Я поразился нашему поколению, эти дети очень мудрые, светлые, у них есть стержень», — подчеркнул режиссёр.

Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров тоже отметил работу артистов. По его словам, юные актёры сыграли на одном уровне со взрослыми, несмотря на тяжёлые сцены и суровые условия работы: длительные зимние съёмки и сжатые сроки.

«Если вы меня спросите, какой это фильм, я вам скажу, что фильм очень тяжёлый. Опустошающий. С другой стороны, это фильм, который нужно смотреть, потому что мы не имеем права забывать о тех преступлениях, которые были совершены фашистами во время Великой Отечественной войны... Я верю, что этот фильм заденет вас за душу — точно так, как он задел меня», — сказал Жаров.

Генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов полагает, что фильм «Группа крови» важен и для будущих поколений.

«Мы все прекрасно понимаем, что находимся в ответе за наше подрастающее поколение. И поэтому просто обязаны снимать такие фильмы, рассказывать и показывать правду, поскольку через искусство кинематографа можно достучаться до сердца каждого человека», — уверен Щеглов.

Добавим, что в 2024 году в Гатчинском районе Ленинградской области Российским военно-историческим обществом был создан мемориальный комплекс «В память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».