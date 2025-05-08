Создатель «Голого пистолета» раскритиковал ребут

Дэвид Цукер, один из авторов оригинального «Голого пистолета», выразил резкое недовольство грядущим ребутом культовой комедии. По словам 77-летнего режиссера, его не включали в творческий процесс и предложили лишь номинальный статус сопродюсера.

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«Я прочитал сценарий и вежливо сказал, что не собираюсь ставить под этим свое имя. А они хотели от меня только имя. Они считают, что я уже старый, хожу с ходунками и больше ничего не могу. Видимо, в Голливуде талант исчезает после сорока», — рассказал Цукер THR.

Новый фильм ставит Акива Шаффер, известный по «Чип и Дейл спешат на помощь», в тандеме с Сетом Макфарлейном. Главную роль — неуклюжего копа Фрэнка Дребина — исполнит 72-летний Лиам Нисон. В оригинальной версии 1988 года персонажа играл Лесли Нильсен, которому тогда было 62. Женскую главную роль в новой версии сыграет Памела Андерсон. В фильме также заняты Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюран, Дэнни Хьюстон, Лайза Коши, Коди Родс, Дэвид Ленгел, Майкл Бисли и рэпер Баста Раймс.

«Это тоже была старая идея — взять в главную роль пожилого мужчину», — добавил Цукер.

По его мнению, комедия требует актуального контекста. Он подчеркивает, что попытки воссоздать оригинал дословно — путь в никуда.

Еще несколько лет назад Цукер пытался запустить собственный вариант ребута, в котором главным героем стал бы сын Фрэнка Дребина, а играть его должен был 30-летний актер в духе Энди Сэмберга.

«Мы даже не хотели делать это в полицейском участке. Сейчас уже не снимают фильмы про копов. Если ты снимаешь пародию, ты должен высмеивать то, что актуально сегодня», — объяснил он.

Однако Paramount отклонила его идею и в итоге поставила на более «традиционный» подход. По словам Цукера, с тех пор ни один из членов новой команды — сценаристы Дэн Грегор и Даг Мэнд, продюсер Эрика Хаггинс или режиссер Акива Шаффер — не связался с ним для обсуждения концепции. Хотя если бы такое предложение поступило, он готов был бы поработать над сценарием и внести туда правки.

На премьеру Дэвид Цукер идти не собирается. Релиз фильма состоится 1 августа.