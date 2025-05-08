В прокат вышел фильм о матери-героине «Пять сыновей Марии»

Полнометражный художественный фильм "Пять сыновей Марии", основанный на реальной истории матери из поселка Маслянино в Новосибирской области, вышел в федеральный прокат ко Дню Победы, сообщил ТАСС продюсер фильма, президент Фонда социального кино Михаил Комлев.

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«Выходим в большой прокат по всей России. Это история не про войну, а про материнскую веру и судьбу человека. Каждая слеза, пролитая матерью, - это молитва о мире и возвращении детей, сражающихся за Родину», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что показы охватят более 1 тыс. кинотеатров по всей России. Действие картины разворачивается в 1941 году, когда в Маслянино провожают на фронт мужчин, в том числе пятерых сыновей главной героини. Одна за другой в населенный пункт приходят похоронки, но женщина продолжает получать письма. Как поясняет Комлев, фильм фокусируется на том, как она переживала четыре года тревожного ожидания.

«Война для матери - это всегда трагедия. Какие чувства может испытывать мать? Самые простые и одновременно самые глубокие - общечеловеческие, материнские. Как справлялись женщины, которые остались в деревне практически без мужчин? Как они выдерживали это время? Мужчины на фронте сделали многое, но нельзя забывать и о тех, кто остался в тылу», — пояснила исполнительница главной роли, актриса театра и кино Ольга Ломоносова.

Съемки картины кинокомпании "Хижина-фильм" проходили в 2024 году в Карелии, Москве, Московской области. Планируется, что после проката кинолента выйдет на площадке одного из российских онлайн-кинотеатров и на федеральном канале. Режиссером выступил Павел Игнатов, известный работами над картинами Александра Велединского "Живой" и "Русское", а также над сериалом "Кадетство". Одну из главных ролей исполнил заслуженный артист РФ Владислав Ветров (сериалы "Адмиралъ", "Мосгаз", фильм "Последний богатырь").