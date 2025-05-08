Как могли выглядеть герои «Холодного сердца»

Изначально Эльза из мультфильма «Холодное сердце» задумывалась, как самая настоящая Снежная королева. Она должна была быть холодной, надменной и злой — то есть полноценной и коварной антагонисткой. Если интересно, подробнее об этой истории можно прочитать вот тут.

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С тех пор изменилось очень многое, и Эльза превратилась в добрую и яркую героиню, в заботливую старшую сестру и настоящий пример для подражания для тысяч девочек по всему миру. Но мы хотим показать вам первые наброски принцессы Эренделла, чтобы вместе удивиться произошедшим с ней переменам:

Внешне Эльза должна была быть сильно старше, строже. А на некоторых концепт-артах её лицо очень похоже на других злодеек из мультфильмов студии Disney. Сходство с какими героями вы заметили на этих набросках?

А в некоторых вариациях фантазий художников повелительница холода и вовсе выглядела скорее как снежный эльф, и совершенно не походила на ту девушку, которую мы увидели в конечном итоге.

Хоть разглядывать первые наброски и было очень интересно, мы рады переменам во внешности и характере Эльзы. Такая версия Снежной королевы растопила сердца сотен и тысяч зрителей даже несмотря на то, что холод всегда был ей по душе. Спасибо за просмотр