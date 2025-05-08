Опубликован трейлер фильма «Долина Эхо»

Первый трейлер фильма «Долина Эхо» (Echo Valley) представил 7 мая 2025 года видеосервис Apple TV+. Главные роли в триллере режиссера Майкла Пирса исполнили Джулианна Мур, Сидни Суини, Донал Глисон, Кайл Маклахлан, Фиона Шоу, Эдмунд Донован, Уилл Фитц и другие.

© Кадр из трейлера

Кейт Гаррет (Мур), которая живет на уединенной ферме и занимается коневодством, пытается пережить личную трагедию и наладить отношения со своей проблемной дочерью Клэр (Суини). Ситуация становится еще более опасной, когда Клэр появляется на пороге дома Кейт в истерике, вся в крови и с трупом своего бойфренда в багажнике машины. По мере того, как Кейт собирает воедино шокирующую правду о произошедшем, она узнает, на что готова пойти мать, чтобы спасти своего ребенка, в этой захватывающей истории о любви, жертвенности и выживании.

Премьера «Долины Эхо» состоится на Apple TV+ 13 июня.