Рецензия на фильм «Волки»

Оценка: 8 из 10.

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Премьера драмы «Волки» состоялась на 47-м Московском кинофестивале в секции «Русские премьеры». В прокат лента выйдет осенью 2025 года. Режиссёр: Михаил Кулунаков. В ролях: Тимур Кыдыков, Арунай Тазранова, Айдар Унатов и другие.

«Волки» — это очень красивый, брутальный и местами захватывающий алтайский эпос о межродовой вражде в конце 19-го века. Как и в большинстве подобных историй, всё началось из-за женщины. Порядочный парень Токна влюбился в красавицу Камыскай, но внезапно её похитил коварный и очень богатый Кутус, который лишил Кымыскай чести. В конце концов девушка всё-таки сбежала к Токне, родила ему двух сыновей (одного от Кутуса), впрочем, оба претендента на её сердце — Токна и Кутус — затаили друг на друга страшную обиду, которая переросла в лютую ненависть, а затем и в настоящую войну.

Впрочем, не стоит ждать от фильма Михаила Кулунакова алтайских «Дуэлянтов» или «Престиж». Заявленный конфликт развивается неспешно и постепенно распадается на микро-сюжеты. Кутус убивает корову Токны, тот с друзьями в ответ вырезает всех его овец, маскируя это под волчий набег. Начинается долгая и поступательная охота на волков, которая вынуждает героев спуститься в долину — на территорию другого крупного землевладельца. Смотришь на это как на большую, комплексную притчу о кровной мести и бессмысленном цикле насилия — эдакий «Беовульф» в пересказе малых народов России.

Согласно преданиям, алтайский народ произошёл от волчицы, которая много столетий назад поселилась в одной из горных пещер. С тех пор волки на той земле священные животные. Эта сакральность хорошо передана в фильме, как и в целом аутентичная алтайская культура. Обычаи, поверья, ритуалы, но самое интересное в визуальном плане — это, конечно, национальные костюмы, одежда и внешний облик героев. Серьги, кольца, пуговицы, красивые ткани у женщин, густые меха и грубо отрезанная кожа у мужчин.

Вместе с работой художников нельзя не отметить великолепный саундтрек фильма, в котором эпичности, боли, грусти и разъярённых барабанов не меньше, чем в саундтреке Робина Керолана к «Варягу». Также на высоте и операторская работа: некоторые планы, особенно с Кымыскай у реки, невольно напоминают живописность дикой природы из «Выжившего». В отличие от большинства региональных фильмов, в которых кроме эстетики родных краёв ничего особо нет, «Волки» — по всем стандартам качественное российское кино, прямо-таки калибра фестиваля «Маяк» и с мастеровитой режиссурой Михаила Кулунакова, третий фильм которого теперь все мы будем ждать с нетерпением.