Путин оценил перспективы совместного кинематографа РФ и КНР

Россия и Китай вместе снимут немало кинокартин, которые будут интересны аудиториям обеих стран. Уверенность в этом выразил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе.

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«Убежден, что нас ждет немало совместных кинокартин, которые с большим интересом будут приняты и в России, и в Китае», — сказал Путин.

Он отметил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство.

«Мы с моим другом, с господином председателем [на саммите БРИКС] в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить», — констатировал российский лидер.

Путин также обратил внимание, что в феврале 2025 года в кинопрокат РФ вышел российско-китайский фильм "Красный шелк", "премьера которого была весьма успешной".