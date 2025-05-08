В кинотеатрах России вышла драма «Финал»

8 мая состоялась премьера фильма «Финал». Спортивную драму про победу сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

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Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

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Лента рассказывает о финальном матче Олимпийских игр 2012 года России с Бразилией. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределён. Но ещё мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.

Главного тренера сборной Владимира Алекно сыграл Денис Шведов («Мажор», «Жить», «Доктор Преображенский»). В «Финале» также сыграли Ирина Пегова («Родные»), Юлия Ильина («Трасса»), Сергей Безруков («Воздух») и другие актёры, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.