Обзор фильма «Расплата 2»

Отличное кино на вечер.

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В основе первой «Расплаты» был обычный триллер-боевик о благородном героев, который бьётся за справедливость. Однако хватало нюансов, выделяющих его на фоне конкурентов. Взять главного героя в исполнении Бена Аффлека: это гениальный бухгалтер, чудаковатый аутист и при этом блестящий убийца. Где ещё вы видели такое сочетание?

Другие актёры не отставали. Джей Кей Симмонс противоречивого героя играл так, что временами приводил в шок. Джон Бернтал блистал харизмой и сочетал приятные шутки с повышенной брутальностью. Именно благодаря этой тройке «Расплата» стала кассовым хитом и оставила приятные воспоминания.

Спустя девять лет состоялась премьера «Расплаты 2». Каким получилось продолжение? Оно хорошее, но до оригинала надотягивает.

«Расплата 2»: главное о фильме

Название: «Расплата 2» (The Accountant 2).

Режиссёр: Гэвин О’Коннор.

Актёры: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Джей Кей Симмонс и другие. Дата выхода: 25 апреля 2025 года.

Жанр: боевик, триллер, драма.

Страна: США.

«Расплата 2»: где смотреть?

В мире фильм вышел 25 апреля. В некоторых кинотеатрах России неофициальные показы стартуют 12 мая. В цифре «Расплата 2» появится ориентировочно в июле.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Warner Bros.

Бухгалтер снова на охоте

С выхода первого фильма прошло целых девять лет, но «Расплата 2» не пытается что-либо объяснять и рассчитывает, что вы отлично помните оригинал. Отношения между персонажами уже сложились, их предыстории не вспоминают даже в диалогах. Поэтому перед просмотром желательно освежить воспоминания.

Сиквел начинается с Рэя (Джей Кей Симмонс), который стал детективом и помогает людям в беде. Он взялся за поиск пропавших мексиканцев, но напал на след влиятельной криминальной организации. В итоге Рэй ловит пулю, выбывает из сюжета — и всё равно превращает жизни злодеев в кошмар. Потому что бухгалтер Кристиан Вульф выходит на охоту и заодно подтягивает безбашенного брата Брэкстона.

Сценарий остался таким же простым, как и в 2016-м. Стандартные бандиты, очевидные злодейства, жертвы с привычными историями о несправедливости жизни. От такого можно было заскучать, но герои остались прежними, и они по-прежнему невероятны.

Кристиан — всё ещё гений не от мира сего. Он легко вникает в цифры, однако вот с девушками общаться не умеет. Во время свидания просчитывает математические вероятности сойтись и вечно заводит унылые разговоры об аудите. Брэкстон — по-прежнему харизматичный подонок с добрым сердцем. Вот он заходит в апартаменты бандитов и безжалостно выкашивает толпу, а секунду спустя сидит с ошарашенной проституткой и болтает о «Волшебнике страны Оз». Этот парень бешеный и при этом запредельно харизматичный.

У героев складывается поразительный дуэт. Они подкалывают друг друга, сыплют соль на раны, не сходятся во мнениях и завораживающе болтают о пустом. Кристиан и Брэкстон чертовски разные, это и делает пару столь интересной.

Минус в том, что в прошлом фильме дуэт дополнял Джей Кей Симмонс. Он был неоднозначным, дерзким, ярким. Теперь же место третьего персонажа заняла Мэрибет в исполнении Синтии Аддай-Робинсон. Её персонаж — благородный агент ЦРУ, который чтит правила и процедуры. В итоге бо́льшую часть фильма Мэрибет безостановочно бормочет: «Так не делается, это не по протоколу, давайте без насилия». Какая скука!

К счастью, герои не всегда слушают федералку, поэтому к насилию всё же прибегают. Экшен-сцена, где Бен Аффлек ловко раскидывает подонков — восторг. Она брутальна, хорошо поставлена и смонтирована. Стычка Рэя в туалете ничем не хуже. Симмонсу уже 70 лет, а он всё ещё ловко размахивает кулаками. Жаль, что заканчиваются эти эпизоды очень быстро. И жаль, что самого экшена в «Расплате 2» катастрофически мало.

На весь двухчасовой фильм наберётся три динамичных эпизода: в начале, в середине и в конце. Остальной хронометраж занимают расследование, криминальная драма и семейная комедия. При этом замечательные актёры даже простые сцены настойчиво наполняют жизнью, но сам по себе сценарий вряд ли кого-нибудь заинтересует.

«Расплата 2»: стоит ли смотреть?

«Расплата 2» местами проигрывает оригиналу, но всё равно остаётся хорошим кино на вечер. Секрет по-прежнему в блестящем дуэте Бена Аффлека и Джона Бернтала. Ради этой пары новинку стоит посмотреть.

Оценка фильма «Расплата 2» — 7 из 10

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Актёрская игра Аффлека и Бернтала

Отличный экшен.

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