Главные ошибки в современных фильмах о Великой Отечественной войне

Многие современные художественные фильмы о Великой Отечественной войне, к сожалению, грешат искажением фактов. Часто складывается впечатление, что в ходе работы над той или иной картиной режиссеры и сценаристы не прибегали к помощи историков-консультантов.

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Иногда киноляпы и исторические несоответствия заметны только знающим толк, а порой ошибки откровенно бросаются в глаза. В каких фильмах они заметнее всего?

«Высота 89» / «На безымянной высоте» (2004)

Мнения зрителей об этой ленте были неоднозначными: кто-то восхищался глубоким смыслом картины и игрой актеров, а кто-то отзывался о работе крайне негативно, в том числе из-за множества исторических ошибок. Знающих людей возмущала неправильная установка прицела у главной героини (слишком сдвинут вперед) и кронштейна. При такой сборке снайперской винтовки стрелку приходилось бы слишком сильно вытягивать шею вперед, в противном случае качество стрельбы оставляло бы желать лучшего. Кроме того, из-за отдачи при выстреле задняя часть затвора разбивала бы губы снайперу, а в фильме этого не происходит. Отдельного внимания заслуживает немецкая техника: роль танков противника«играют» наши Т-72, которые несложно узнать, несмотря на маскировку и «грим». Проблема военной техники в фильмах вообще стоит особенно остро, и каждый режиссер пытается решить ее по-своему.

«Мы из будущего» (А. Маликов, 2008)

Один из немногих современных фильмов о войне, отзывы о котором в большинстве своем положительные. Но, как оказалось, ошибок в ленте сделано немало, и создается впечатление, что картина монтировалась наспех. Например, в красноармейских книжках, которые главные герои находят в самом начале ленты, не могло быть фотографий, а ведь именно это является завязкой всей истории. В самом начале сцены, когда герои только обнаруживают блиндаж, в углу экрана довольно долго можно наблюдать синий микрофон. Также многие зрители удивлялись, как так получилось, что, возвращаясь к своим, до которых рукой подать, горе-разведчики проплутали всю ночь. И, конечно, не избежали «Мы из будущего» обычных для военных фильмов проблем: почти вся экипировка – подсумки, флаги – послевоенные, а пушки для артобстрела – 1943 года.

«Мы из будущего-2» (А. Самохвалов, Б. Ростов, 2010)

Продолжение «Мы из будущего», как и первая часть, популярностью не пользовалось. И дело не только в слабом сюжете, но и в серьезных нестыковках, на которые обратили внимание зрители. Удивил ценителей кино о войне тот факт, что главная героиня Нина оказалась в расположении военной части, на передовой в штатском, да еще и беременная. Сильную путаницу вызывает ситуация с высотой, которая в некоторых эпизодах и прошлого, и настоящего оказывается почему-то абсолютно ровным полем: реконструкторы утверждают, будто бы на этой высоте не было никаких боев до начала прорыва, хотя в финале картины вся площадь изрыта окопами. У зрителей возник совершенно естественный вопрос: «Кто же их прорыл?», на что некоторые остряки в Сети отвечали: «Наверное, муравьи». В финальной сцене, когда герои после взрыва попадают обратно в XXI век вместе с оружием, автоматы таинственным образом исчезают, пока реконструктор пытается добраться до парней.

«Брестская крепость» (А. Котт, 2010)

Эта лента, признанная одной из лучших за последние годы, также грешит некоторыми неточностями, которые, правда, рядовому зрителю могут быть незаметны. Например, нагрудный знак «За ближний бой», красовавшийся на форме немецкого майора, был введен только в конце 1942 года, а немецкий огнеметный танк, который можно увидеть в кадре, тоже не мог быть использован в 1941 году. Помимо этого, режиссеры и сценаристы, скорее всего, намеренно исказили один исторический факт: в первые дни войны крепость не обстреливали, бомбардировщики, следовавшие к другим целям, пролетали мимо.

«Белый тигр» (К. Шахназаров, 2012)

Фильм пользуется у критиков и зрителей дурной славой. Очень многие утверждают, что маститый режиссер насмехается над историей, раз решил снять такое кино. И хотя лента позиционируется как мистическая, это не объясняет некоторые некорректные повороты сюжета. Например, назначение потерявшего память солдата командиром танка, да еще и в звании лейтенанта, что в военное время было невозможно. А некоторые зрители задавались другим вопросом: если по задумке сценаристов главный герой умеет общаться с танками, а те, в свою очередь, могут ему «ответить», почему Т-34 не смог «предупредить» своего командира о том, что с забитым грязью дулом «лучше не стрелять»?

«Сталинград» (Ф. Бондарчук, 2013)

Этот фильм не ругал только ленивый. В самом деле, если перечислять все неточности и нестыковки картины, можно потратить много времени. Но есть киноляпы, которые стали у зрителей самыми популярными. Еще до премьеры в Сети активно обсуждалось, почему сценаристы решили поместить рядом здания, которые в действительности находились достаточно далеко друг от друга: это Дом Павлова (окна которого почему-то целы после всех бомбежек и обстрелов) и Театр им. Горького. Видоизменился и фонтан «Бармалей», более известный как «Танцующие дети»: на самом деле за руки держались именно маленькие мальчики и девочки, а не пионеры-подростки. Удивил знатоков истории понтонный мост, которого в действительности быть не могло, – немцы попросту не дали бы его даже построить.

Стандартная проблема с танками была решена в «Сталинграде» так же, как и в других фильмах: отечественную технику выдали за немецкую и немного перестарались – получилась машина образца 1943 года. Звание Паулюса, которого мельком упоминает немецкий командир, также опережает свое время: фельдмаршала немцу дадут только в начале 1943-го. И, наконец, сценаристы достаточно небрежно отнеслись к знакам отличия: немецкий полковник носит погоны подполковника, а знаки отличия прибывших на подмогу фашистам танкистов говорят о том, что те относятся к дивизии СС «Мертвая голова», которая во время сражения за Сталинград воевала под Демянском.