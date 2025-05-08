Вышел трейлер четвертого сезона «Фермы Кларксона»

Компания Amazon представила трейлер четвёртого сезона «Фермы Кларксона». Продолжение реалити-шоу со звездой Top Gear и The Grand Tour стартует уже 23 мая. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, пятая и шестая серии выйдут 30 мая, а седьмой и восьмой эпизоды появятся 6 июня.

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Видео доступно на YouTube-канале The Grand Tour. Права на видео принадлежат Amazon.

Шоу рассказывает об английском ведущем Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Он купил около тысячи акров земли в 2008 году. Поля фермы до своего выхода на пенсию в 2019-м обрабатывал местный житель Говард. После этого Кларксон решил сам заняться своим хозяйством.

Четвёртый сезон шоу будет посвящён новому бизнесу Кларксона — ведущий откроет полноценный паб. Для этого артист выкупил заброшенное здание неподалёку и сделал полноценный ремонт, столкнувшись с рядом других проблем.