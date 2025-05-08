В российском прокате начался показ драмы «Жажда славы»

8 мая в России состоялась премьера фильма «Жажда славы» — новой работы Джонатана Мейджерса. Спортивную драму уже можно посмотреть в кинотеатрах России с привычным русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе U Films. Права на видео принадлежат U Films.

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Лента рассказывает историю культуриста Киллиана, который мечтает стать звездой бодибилдинга и становится буквально одержим этой целью. В итоге персонаж доводит себя до предела в погоне за своей мечтой.

Режиссёром ленты выступил Элайджа Байнум, постановщик «Жарких летних ночей». Картину впервые показали на фестивале «Сандэнс» в 2023 году, однако затем Джонатан Мейджорс столкнулся с судебным делом о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке и был приговорён к году консультаций о домашнем насилии. Карьера артиста после инцидента постепенно восстанавливается.