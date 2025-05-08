Инсайдер раскрыл сюжет «Шрека 5»

Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello раскрыл первые детали «Шрека 5» — продолжения культовой серии мультфильмов про огра Шрека. Блогер рассказал общий сюжетный синопсис будущего мультфильма.

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По его информации, пятая часть серии расскажет историю Фелиции, дочери Шрека, которую играет Зендея. По стечению обстоятельств девушка использует мощное заклинание, случайно отправив своего отца и Осла в реальный мир. Теперь двум закадычным друзьям необходимо выбраться из передряги, ведь Фелиция не знает, как вернуть героев обратно.

В студии Dreamworks пока не публиковали синопсис «Шрека 5», он станет известен после выхода первого тизера. Сама картина доберётся до мировых кинотеатров 23 декабря 2026 года.