«Горная невеста» и «Падение короны» получили престижные кинопремии

Церемония вручения главной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло» состоялась 7 мая 2025 года. Триумфатором вечера стала антивоенная драма «Горная невеста» (Vermiglio), завоевавшая семь наград. В том числе она была названа лучшим итальянским фильмом, а ее автор Маура Дельпьеро стала первой женщиной в истории премии, получившей приз за режиссуру. «ИнтерМедиа» напоминает, что фильм «Горная невеста» вышел в российский прокат 17 апреля, а с 10 мая станет доступен в онлайн-кинотеатрах.

© кадр из фильма «Горная невеста»

Четырех наград удостоена историческая драма «Падение короны» Джанлуки Йодиче – за грим, прически, костюмы и дизайн. По три приза получили драма Валерии Голино о расширении прав и возможностей женщин «Искусство радости» и режиссерский дебют итальянской певицы Маргериты Викарио «Глория!». Лучшим иностранным фильмом стала «Анора» Шона Бэйкера.

Специальных наград на церемонии удостоились итальянский режиссер и сценарист Пупи Авати, актриса Орнелла Мути, режиссер и сценарист Джузеппе Торнаторе и американский актер Тимоти Шаламе, который впервые вышел на красную дорожку со своей новой девушкой – моделью, звездой реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер.