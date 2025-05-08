Вышел трейлер драмы «Эхо-долина»

Компания Apple представила дебютный трейлер фильма Echo Valley («Эхо-долина»). Премьера триллера состоится уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет ленты расскажет историю девушки Клэр, которая однажды возвращается домой вся в чужой крови. Теперь ей и её матери Клэр предстоит выяснить, что именно произошло и выбраться из передряги вместе со своей дочерью.

Главные роли в ленте сыграли Сидни Суини («Эйфория»), Джулианна Мур («Большой Лебовски»), Кайл Маклоклен («Твин Пикс»), Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и другие актёры. Режиссёром выступил Майкл Пирс («Сделано в Голливуде»).