Завершены съемки второго сезона сериала «Фоллаут»

Создатели сериала «Фоллаут» объявили о завершении производства второго сезона. Об этом они объявили в соцсетях проекта, пошутив, что тем самым они «открыли достижение» в стиле оригинальной серии видеоигр.

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Таким образом, съёмки второго сезона «Фоллаута» завершились спустя полгода после старта — они начались ещё в ноябре 2024-го. Продолжение вновь расскажет историю постапокалиптических США, а главными героями выступят Люси Маклин (Элла Пернелл), Купер Ховард (Уолтон Гоггинс) и Максимус (Аарон Мотен).

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и стал одним из самых успешных проектов сервиса. Судя по всему, продолжение шоу выйдет не раньше первой половины 2026-го.