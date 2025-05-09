Умер режиссер фильмов из трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс Фоули

Режиссер Джеймс Фоули ушел из жизни на 72-м году. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Представитель режиссера поделился, что деятель искусств скончался спокойно во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, после долгой борьбы с раком мозга.

В 1980-х годах Фоули работал над музыкальными клипами Мадонны, включая «Papa Don’t Preach» и «Live to Tell», а также снял фильм с ее участием «Кто эта девушка» (1987).

Он также стал известен благодаря криминальной драме «Гленгарри Глен Росс» (1992) с Аль Пачино и Джеком Леммоном. Среди его работ — фильм «Страх» (1996) с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун, а также эпизоды сериалов «Твин Пикс», «Карточный домик» и «Миллиарды».

Джеймс Фоули снял два фильма из трилогии «Пятьдесят оттенков серого». В его фильмах также снимались такие знаменитости, как Чжоу Юн-Фат, Дастин Хоффман, Рейчел Вайс, Джин Хэкмен и другие.