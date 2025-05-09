Rutube подготовил ряд фильмов к 80-летию Победы

Видеохостинг Rutube к 80-летию Победы подготовил ряд фильмов и программ, которые можно смотреть в любую удобную минуту с каждого гаджета и бесплатно. Расскажем о некоторых из них.

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"Непокоренные"

Документальный сериал

Документальный сериал с ведущим Сергеем Буруновым расскажет о борьбе и подвигах жителей Городов-героев, которые 80 лет назад победили в самой страшной войне в истории человечества. Зрители увидят архивные кадры обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска, Тулы, Мурманска, Смоленска и Брестской крепости. Звезды российской эстрады, актеры, политики и другие известные лица, которые родились в этих городах, прочитают письма фронтовиков.

В съемках приняли участие директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, певицы Алена Свиридова, Зара и Елена Ваенга, актриса Дина Корзун, футбольный тренер Леонид Слуцкий и другие. Первая серия проекта вышла 9 мая одновременно на видеосервисе Rutube и в онлайн-кинотеатре Premier, она посвящена Ленинграду.

"Таганрог"

Военно-историческая драма

Сериал "Таганрог" посвящен донскому сопротивлению в годы оккупации. Действие восьмисерийного фильма начинается в октябре 1941 года. Молодой лейтенант НКВД Виктор Швец получает труднейшее задание сформировать подполье в захваченном Таганроге. Он начинает работу под прикрытием в органах оккупационной власти и организует комсомольское подполье, постоянно осознавая риск быть раскрытым.

Действуя под именем Густава Шварца, ему удается привлечь многих людей к сопротивлению, которое совершает диверсии, распространяет листовки и готовит восстание против оккупантов. Сюжет "Таганрога" основан на реальных событиях, происходивших в городе в годы Великой Отечественной войны. Создатели изучили архивные документы, включая те, которые оставили захватчики после отступления из города. В сериале сохранены имена героев подполья и тщательно восстановлены события тех лет. Сериал вышел в онлайн-кинотеатре Premier, а на Rutube все его серии можно будет посмотреть бесплатно эксклюзивно 9 мая.

Документальный сериал

Документальный проект "Молодая гвардия" представляет полную историю легендарного подпольного отряда, боровшегося с фашистскими оккупантами в Краснодоне. Для большинства "Молодая гвардия" - это роман Александра Фадеева и одноименная экранизация Сергея Герасимова. Трагическая история молодежного подпольного краснодонского движения легла в основу многих художественных произведений. В 2024 году ФСБ России опубликовала секретные документы, раскрывающие подробности жизни и деятельности членов "Молодой гвардии". Документальный сериал представит новые данные и расскажет, как были рассекречены члены организации, и кто предал своих товарищей и Родину.

"Города-герои"

Интерактивный документальный проект

Проект объединил многосерийный документальный фильм и современный интерфейс, посвящен всем 13 городам-героям Советского Союза. На интерактивной карте 1945 года пользователь может выбрать интересующий его город, получить краткую информацию, а также запустить видео о выбранном городе. Эпизод подробно расскажет о подвиге его жителей и проведет по местам воинской славы. Авторы сериала также воссоздали внешний вид улиц городов-героев во время войны с помощью современных ИИ-технологий.

"45 дней до Победы"

Военная драма

Сериал "45 дней до победы" представляет собой антологию историй людей, которые внесли собственный вклад во всеобщую победу в войне. Зрители увидят эпизоды их жизни легендарного диктора Юрия Левитана, архитектора, принимавшего участие в маскировке Кремля во время бомбежек, и других исторических личностей. Однако большинство серий посвящено простым людям всех возрастов и профессий. Сериал расскажет истории из жизни врачей, художников, спортсменов, священников, ученых и многих других.

Библиотека военной хроники от Госфильмофонда

Военная хроника

Rutube 9 мая публикует обширную библиотеку архивной кинохроники Великой Отечественной войны, которую предоставил Госфильмофонд. В библиотеку вошли кадры блокадного Ленинграда, снятые в 1942 году, хроника жизни в Москве в 1941 году, Сталинградская битва, хроника взятия Берлина, а также фильм об освобождении Минска, вышедший в 1944 году.

Также опубликованы многосерийные документальные фильмы "Великая Отечественная", посвященный важнейшим событиям на фронте, и масштабный многосерийный проект "Великая Отечественная война (Неизвестная война)", который во всех подробностях описывает хронологию событий.

"Нюрнбергская история"

Военно-историческая драма

Мини-сериал "Нюрнбергская история" - это расширенная версия фильма "Нюрнберга" Николая Лебедева, премьера - уже сегодня, 9 мая. Через полгода после капитуляции нацистской Германии в Нюрнберге начинается судебный процесс - трибунал над военными преступниками. Пока суд должен восстановить справедливость, в городе готовится диверсия с целью сорвать трибунал. На этом фоне разворачивается личная история: ветеран Игорь Волгин, прибывший в Нюрнберг с советской делегацией в качестве переводчика, встречает Лену - русскую девушку, увезенную противником в Германию во время войны. Их чувства рождаются в тревожное и непростое для всего мира время.

Между тем

9 мая станут бесплатно доступны проекты Premier прошлых лет. Например, многосерийный документальный фильм Сергея Минаева "Цвет истории", который показывает зрителям раскрашенные кадры военной хроники. Создатели сериала провели большую работу с кинохроникой Великой Отечественной войны и постарались показать события глазами участников. В создании проекта были использованы современные технологии с применением искусственного интеллекта, чтобы получилась максимально реалистичная запись военной хроники. Озвучила сериал известная телеведущая Арина Шарапова.