Успех «Шелка» и «Нэчжи»: РФ и КНР договорились о совместном кинопроизводстве

Национальная Служба Новостей

В сентябре 2025 года в Китае в прокат выходит совместный российско-китайский фильм «Красный шелк», а в мае зрители в России увидят самый кассовый мультфильм в истории — «Нэчжа-2» из КНР.

К чему приведет сотрудничество РФ и КНР в сфере кино
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Накануне президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе переговоров в Москве подписали 28 соглашений, договоров и меморандумов. В том числе главы обоих государств договорились о реализации плана действий в области совместного кинопроизводства. В связи с этим Путин напомнил, что Россия и Китай наращивают совместную деятельность в этой индустрии.

«Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шелк", премьера которого была весьма успешной», - сказал российский президент, выразив уверенность в том, что на большие экраны выйдет еще немало совместных киноработ.

«Красный шелк» в Китае

Детектив режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» совместного российско-китайского производства вышел в прокат в России 20 февраля 2025 года.

События в ленте происходят в 1927 году в Транссибирском экспрессе. По сюжету картины в нем через всю Россию перевозят секретные документы, которые должны определить будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, которые готовы на все, чтобы получить документы. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.

Роли в фильме исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, а также актеры из Китая Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие. Продюсерами выступили Вадим Быркин, Гоша Куценко, Вадим Смирнов.

Показ «Красного шелка» в Китае пройдет в сентябре этого года во время визита Владимира Путина. По информации «Известий», в КНР картина получила «печать дракона», что означает неограниченный прокат для иностранного кино в этой стране. «Красный шелк» стал первой из современных картин из России, получивших такую возможность.

К тому же премьера этого фильма в Китае приурочена к 80-летию победы над милитаристской Японией, что делает этот выпуск значимым в контексте юбилеев победы и для Москвы, и для Пекина.

Руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская в беседе с «Известиями» отметила, что этот фильм вызывает интерес среди китайской аудитории благодаря своей теме, связанной с национальным единством. По ее словам, выход картины является важным событием для РФ и КНР, так как она затрагивает двустороннюю историю и важные для Китая вопросы, в том числе связанные с объединением страны.

По мнению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, «Красный шелк» может заработать внушительную сумму в Китае, но сборы фильма не приблизятся к рекордам китайского проката. Сборы ленты в России, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), составили 688 млн 241 тысячу 867 рублей.

«Это первый совместный российско-китайский фильм последнего времени. Думаю, в Китае у фильма будет рекламная поддержка, в том числе, на уровне государства. Учитывая, что население Китая заметно превышает население России, более чем верю, что фильм соберет в Китае хорошую кассу. Последние пару лет рекорды по сборам показывает именно Китай. Уверен, что картина не перевалит внутренние топовые китайские фильмы, но однозначно незамеченной в Китае не останется», - предположил он в беседе с НСН.

«Нэчжа» в России

Между тем, в мае этого года в российский прокат выходит самый кассовый мультфильм в истории — «Нэчжа-2». В мировом прокате он заработал свыше $2 млрд.

Права на показ мультфильма приобрели компании «Arna Media» и «Каскад Фильм». Премьера анимации в России намечена на 29 мая. В российских кинотеатрах лента выходит под названием «Нэчжа побеждает Царя драконов».

Картина стала не только самым успешным мультфильмом, но и является пятым самым кассовым проектом в истории кино. Основной успех ему принесла популярность в Китае: 99% доходов от билетов приходятся на продажи на родине, а за ее пределами картина заработала всего $21 млн.

Мультфильм про мальчика-демона, который защитил родной город от врагов, стал хитом в 2019 году. После этого режиссер и сценарист Ян Юй заявил о работе над сиквелом. Его премьера в Китае состоялась 29 января, в США он вышел 15 февраля.

При этом, по словам президента компании «Arna Media» Надежды Мотиной, китайский мультфильм заработать в России около 500 млн рублей.

«"Нэчжа побеждает Царя драконов" — уникальный проект, поэтому его сборы прогнозировать очень сложно. Он вышел в Китае в конце января и до сих пор занимает почти 13% всех экранов. Я надеюсь, что его сборы в России будут в диапазоне 400-500 млн рублей. "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки в данный момент является в России лидером по сборам восточной анимации (более 400 млн рублей). Вселенная анимационной студии Миядзаки "Гибли" разнообразна, но там есть повторяющиеся персонажи и символы. Мир "Нэчжа" — это новое для нас пространство, которое с удовольствием будут исследовать отечественные зрители. Это фильм-аттракцион, который хочется пересмотреть еще один раз», - сказала она в интервью НСН.

«Бриллиантовая бабочка»

К тому же Китай является одной из 20 стран, которая поддерживает создание премии Евразийской академии кинематографических искусств «Бриллиантовая бабочка». В их числе также Иран и государства ОДКБ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Многие страны еще присматриваются к нашей академии, но вы сами видели список тех стран, которые уже присоединились к нам, — это половина человечества. Я очень надеюсь, что это будет мощная и справедливая премия, которая будет отстаивать интересы исторических, религиозных, семейных интересов стран, которые будут принимать в ней участие. У нас нет задачи заменить "Оскар". Просто тот, кто захочет найти средства для создания картин, придет к нам. Страна, принимающая у себя премию, будет отвечать за качество представляемого на мероприятии контента. К слову, первая страна, которая отозвалась на наш призыв создать Евразийскую киноакадемию, — Китайская Народная Республика», - поделился с корреспондентом НСН председатель Союза кинематографистов России, инициатор создания Евразийской академии кинематографических искусств, актер и режиссер Никита Михалков.

Он добавил, что премия будет включать в себя 12 номинаций, а картину-победителя будут обязаны показывать в кинотеатрах той страны, которая принимает у себя премию.

Успех или «экзотика»?

Министр культуры России Ольга Любимова говорила, что Россия и Китай собираются увеличить объемы совместного кинопроизводства. По ее словам, китайские прокатчики с интересом относятся к российским фильмам.

Она отметила, что успех «Красного шелка» является не только достижением отдельных создателей, но и важным шагом в укреплении партнерства между Москвой и Пекином, расширении границ кинематографического искусства и создании условий для дальнейших совместных проектов.

«Например, вот сейчас китайских продюсеров заинтересовал с успехом прошедший «Волшебник Изумрудного города», и совсем скоро он выйдет в прокат в Китае. Нам очень важно, чтобы и детям понравилось, и семьям понравилось», - приводят ее слова «Известия».

В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в интервью НСН сообщила, что на российском рынке пока осторожно относятся к картинам из Китая.

«Китайские кинопроизводители мечтают заполучить российский рынок, но, на мой взгляд, для российского зрителя, который привык к западной продукции, этот контент слишком экзотичен. А кинопродукция, объемы которой хотят увеличить наши восточные соседи, — дело чрезвычайно сложное и в плане менталитета, и в плане языка, и в плане ресурсного обеспечения. Для этого должен быть общий культурный код, чтобы кино нравилось зрителям обеих стран», - объяснила она.

Ромодановская также рассказала, чем отличаются китайские проекты для внутреннего и мирового рынка.

«Китайские фильмы в России востребованы очень избирательно. Чисто китайские проекты малоинтересны, но, когда китайская кинопромышленность делает фильмы для глобального рынка, это кино у нас тоже бывает востребовано. Оно снимается с актерами, которые более известны в мире, сюжеты берутся уже не национальные, а более понятные, интернациональные и так далее. Пока мы видим только государственные инициативы, в основном с китайской стороны. А сообщений о совместных проектах еще нет, их в принципе не может быть много. Так как такое кино могут производить только очень опытные продюсеры. Не начнут же все лидеры Фонда кино снимать только копродукцию с Китаем», - заключила собеседница НСН.

По итогу 2024 года Китай стал ключевым зарубежным рынком для российского кино. В стране был представлен мультфильм «Снежная королева: Разморозка», освоивший кассу в $1,3 млн. Драма «Вызов» заработала в китайском прокате $500 млн. При этом общие сборы кинотеатров Китая за 2024 год составили $5913 млн. Лидером кинопроката стала китайская картина «Живешь только раз» ($485,8 млн), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее актер Ярослав Могильников рассказал срецкору НСН, что после съемок в «Красном шелке» приобрел интерес к чтению и страх перед поездами.

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