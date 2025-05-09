Десять лучших фильмов о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война оставила неизгладимый отпечаток в истории и душах людей. Она коснулась практически каждой семьи, это была общечеловеческая беда, которая навсегда останется в памяти. В нашей подборке не просто фильмы о войне, а картины о невероятном героизме, мужестве и стойкости.

«В бой идут одни старики», СССР, 1973 год

Жанр: драма

Режиссёр: Леонид Быков

Главные актёры: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов

Возрастные ограничения: 12+

«Поющая эскадрилья», о которой рассказывается в фильме, существовала на самом деле при 5-м гвардейском истребительном авиационном полке. Многие персонажи имеют реальные прототипы. Так, образ Титаренко по прозвищу Маэстро списан с нескольких героев – Василия Меркушева, командира авиационного полка истребителей, Ивана Лавейкина, Героя Советского Союза, и лётчика Дмитрия Титоренко.

Прообразом Зои стала Герой Советского Союза Надежда Попова, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков. В картине Зоя погибает, а Попова прошла всю войну и вышла замуж за Семёна Харламова – Героя Советского Союза, который консультировал съёмочную группу.

Трагическая история любви Ромео и Маши тоже взята из жизни. Правда, девушка не была пилотом и погибла при бомбёжке.

Сам Леонид Быков при написании сценария советовался с фронтовиками. Он, можно сказать, исполнил свою заветную мечту стать лётчиком. В юности его не взяли в лётную школу из-за невысокого роста, а на съёмках Быков научился управлять самолётом.

Фронтовики приняли фильм на «ура» и благодарили Леонида Быкова за блестящую работу. Однако чиновники были совершенно другого мнения и делали всё возможное, чтобы отправить картину на полку. Актёры вспоминали, что трудности возникали ещё во время съёмочного процесса. То пропадал дорогостоящий реквизит, то внезапно отзывали массовку – люди из «верхушек» по непонятной причине учиняли всякие преграды.

Но ветераны вступились за фильм! По их требованиям картина вышла в прокат и собрала более 44 млн кинозрителей.

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Михаил Калатозов

Главные актёры: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев

Возрастные ограничения: 12+

Режиссёр Михаил Калатозов хотел снять кино не про фронтовые подвиги героев. Он желал показать, как бесповоротно и бессердечно война рушит и ломает судьбы людей. Несмотря на то что фильм был удостоен главного приза Каннского фестиваля – «Золотой пальмовой ветви», советские чиновники были недовольны сюжетом картины. По их мнению, героиня Татьяны Самойловой – Вероника – очернила память любимого Бориса (Алексей Баталов). Не дождавшись его возвращения с фронта, вышла замуж за другого.

Сама актриса произвела настоящий фурор на Каннском фестивале, покорив журналистов и зрителей своей скромностью. Самойлова получила премию «Апельсиновое дерево» как «самая скромная и очаровательная актриса фестиваля».

Жанр: драма

Режиссёр: Сергей Бондарчук

Главные актёры: Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по одноимённому произведению Михаила Шолохова. Он написал рассказ за неделю, на основе реальных событий, которые ему поведал знакомый, прошедший все ужасы войны.

«Судьба человека» стала режиссёрским дебютом Сергея Бондарчука. Он очень переживал, как Шолохов воспримет идею экранизации. Писатель сначала сомневался в кандидатуре Бондарчука и не видел его в роли Андрея Соколова. Тогда Сергей Фёдорович пришёл на вторую встречу в форме солдата, а удивлённый Шолохов его даже не узнал. Все сомнения отпали, а Бондарчук блестяще сыграл роль.

На роль мальчика Вани юного актёра искали очень долго. Было отсмотрено порядка 100 кандидатов. Шестилетнего Павла Борискина утвердил лично Михаил Шолохов. Мальчик ещё не умел читать, поэтому заучивал реплики наизусть.

Во время съёмок одной из сцен произошёл случай, который навсегда оставил горький отпечаток в сердцах всех причастных к созданию картины. Снимали сцену расстрела фашистами военнопленных. Обычно у площадки собирались местные, наблюдавшие за процессом. И вдруг раздался истошный крик, переходящий в плач. Стало плохо пожилой женщине, у которой в годы войны немцы расстреляли сына.

«Брестская крепость», Беларусь, Россия, 2010 год

Жанр: драма

Режиссёр: Александр Котт

Главные актёры: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко

Возрастные ограничения: 18+

Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая с первых дней войны приняла на себя удар фашистов 22 июня 1941 года. Малочисленный гарнизон бился с немцами до последнего патрона.

Главным героем фильма является Сашка Акимов, который вспоминает те страшные события. Он является собирательным образом всех совсем юных мальчишек из музыкального взвода 333-го полка. Дети наравне со взрослыми защищали крепость ценой своей жизни.

Жанр: драма

Режиссёр: Станислав Ростоцкий

Главные актёры: Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук

Возрастные ограничения: 12+

Режиссёр Станислав Ростоцкий, бывший фронтовик, снял фильм по одноимённой повести Бориса Васильева в память о медсестре, которая вынесла его, тяжело раненного, с поля боя.

«Фильм – благодарность ей и всем женщинам, ушедшим на войну», – говорил режиссёр.

С войны Ростоцкий вернулся без ноги, но никто и не подозревал, что классик советского кино носит протез.

Актрис Станислав Иосифович выбирал крайне придирчиво, безжалостно отвергая кандидатуры. Лишь Ольга Остроумова получила роль Жени Комельковой без проб, так как уже работала с режиссёром в драме «Доживём до понедельника».

Несколько часов Ростоцкому потребовалось, чтобы уговорить девушек сняться в сцене с баней. Все наотрез отказались сниматься обнажёнными.

«Мне нужно показать, что убивают не просто людей, а женщин, красивых и молодых, которые рожать должны, продолжать род», – убеждал режиссёр.

Актрисы согласились, когда Ростоцкий пообещал убрать всех мужчин с площадки.

Фильм целых три года пролежал на полке, чиновники не спешили давать добро на прокат. Пока картину не увидел Леонид Брежнев и не дал отмашку.

«Живые и мёртвые», СССР, 1963 год

Жанр: драма

Режиссёр: Александр Столпер

Главные актёры: Кирилл Лавров, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин

Возрастные ограничения: 12+

Двухсерийный фильм снят по первой части знаменитой трилогии Константина Симонова. Сам писатель в качестве военного корреспондента побывал на всех фронтах во время Великой Отечественной войны. Героя фильма, журналиста Ивана Синцова, страшное известие о нападении фашистской Германии застаёт во время отпуска. Он отправляется на фронт.

Прототипом военного фотокорра Миши Вайнштейна стал друг Симонова – Михаил Бернштейн, погибший в мае 1942 года при обороне Харькова.

В 1967 году по второй части романа «Солдатами не рождаются» было снято продолжение – фильм «Возмездие».

Жанр: драма

Режиссёр: Григорий Чухрай

Главные актёры: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова

Возрастные ограничения: 12+

Один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, который покорил и европейских зрителей. Исполнитель главной роли – 20-летний Владимир Ивашов – был номинирован на премию BAFTA, а режиссёр «Баллады о солдате» Григорий Чухрай получил несколько престижных мировых кинопремий.

Герой Ивашова – юный связист Алёша Скворцов – подбивает два немецких танка, его представляют к ордену, но парень просит дать ему отпуск, чтобы увидеться с матерью. На пути русского солдата встречаются разные люди, он попадает в ситуации, в которых не может не помочь людям. Юноша успевает лишь обнять мать перед тем, как вернуться на фронт.

«Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы строить или украшать земли садами, но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом!» – такими словами заканчивается фильм.

Жанр: драма

Режиссёр: Сергей Бондарчук

Главные актёры: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук

Возрастные ограничения: 0+

Для режиссёра Сергея Бондарчука фильм стал второй экранизацией произведения Михаила Шолохова. Однако роман писатель так не выпустил в свет, он сжёг рукопись незадолго до своей смерти. Причиной такого поступка был конфликт с редакциями, требующими внести цензуру. Шолохов открыто писал о трудностях и ошибках командования, которые привели к потерям на фронте.

Съёмки проходили в Волгоградской области, у людей, живущих в станице Клетской, выкупили дома, ведь по сюжету весь хутор должен был сгореть. Бондарчук был мастером батальных сцен, все битвы снимали с первого дубля!

Для Василия Шукшина этот фильм стал последним – исполнитель роли Лопахина умер на 46-м году жизни во время съёмок. Работа над картиной была приостановлена, впоследствии в некоторых кадрах снимался дублёр, а озвучивал героя Шукшина актёр Игорь Ефимов.

«Иди и смотри», СССР, 1985 год

Жанр: драма

Режиссёр: Элем Климов

Главные актёры: Алексей Кравченко, Ольга Миронова

Возрастные ограничения: 18+

Эта российская картина потрясла и зрителей, и критиков со всего мира. Последние назвали его самым опустошающим фильмом о войне. Деревенский подросток Флёра решает примкнуть к белорусским партизанам и покидает родную деревню, куда прибывают эсэсовцы. Фашисты зверски расправляются с жителями, погибают мать Флёры и его маленькие сестры. Юноша становится свидетелем нацистской карательной акции, за несколько дней он превращается в седого старика.

Элем Климов, в детстве переживший ужасы бомбёжек, хотел снять пронзительный фильм о войне. Прочитав произведения белорусского писателя Алеся Адамовича и познакомившись с ним, режиссёр принял решение снять кино по мотивам его трудов «Хатынская повесть», «Партизаны» и «Каратели».

Главную роль сыграл 16-летний Алексей Кравченко.

«Мы из будущего», Россия, 2008 год

Жанр: драма

Режиссёр: Андрей Малюков

Главные актёры: Владимир Яглыч, Андрей Терентьев, Екатерина Климова

Возрастные ограничения: 18+

Сценарий к фильму долго ждал своего часа, так как создатели опасались – примут ли зрители идею с перемещением во времени. Четвёрка «чёрных копателей» Борман, Череп, Чуха и Спирт промышляют раскопками – ищут ордена, документы, оружие военных времён.

На одной из найденных фотографий периода Великой Отечественной войны друзья обнаруживают… себя. Шокированная компания решает охладиться в озере, нырнув в которое они оказываются в 1942 году.