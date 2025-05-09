Опубликованы новые постеры четвертого сезона «Любовь. Смерть. Роботы»

Новые постеры четвёртого сезона «Любовь. Смерть. Роботы» — премьера 15 мая
Создатели мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы» опубликовали новые постеры четвёртого сезона. Премьера нашумевшей антологии состоится 15 мая на стриминговом сервисе Netflix.
«Любовь. Смерть. Роботы» представляет собой сборник эпизодов, которые никак друг с другом не связаны. Каждую серию делают разные студии и режиссёры в абсолютно разных стилях. Единственное, что объединяет сериал — во всех эпизодах есть либо любовь, либо смерть, либо роботы или всё это вместе.
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
© Постер
В четвёртый сезон мультсериала войдут 10 эпизодов. Среди режиссёров серий есть такие звёзды, как Дэвид Финчер («Семь») и Тим Миллер («Дэдпул»).