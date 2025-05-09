Флоренс Пью выбрала лучший состав «Мстителей»

Портал IMAX взял интервью у актёров из нового фильма Marvel «Громовержцы». В разговоре с изданием артисты рассказали, кого из супергероев они бы взяли в состав команды «Мстители».

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Видео доступно на YouTube-канале IMAX. Права на видео принадлежат IMAX.

Пока остальные члены «Громовержцев» вежливо выбирали в команду друг друга, Флоренс Пью чётко определилась с оригинальным составом. Она бы взяла Чёрную вдову, Человека-Паука, Баки Барнса и Халка.

Баки должен быть здесь, потому что он просто хорош во всём. Наташа, Чёрная вдова — потому что дуэты сестёр это всегда круто. Меня всегда интересовал Халк, я просто обожаю эту ярость. Кто ещё? Человек-паук — я бы хотела покачаться на его паутине.

Другие по итогу выбрали Шанг-Чи, Капитана Америку (в исполнении Энтони Маки) и Тора. Последнего «Громовержцы» назвали самым надёжным.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. В состав команды вошли Чёрная вдова, Таскмастер, Зимний солдат, Красный страж и другие персонажи из киновселенной Marvel.