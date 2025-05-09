Студия показала тизер второго сезона сериала «Миротворец»

В Сети появился тизер-трейлер второго сезона супергеройского сериала Джеймса Ганна "Миротворец" (Peacemaker) - спин-оффа успешной перезагрузки "Отряда самоубийц".

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На кадрах можно заметить новый костюм Миротворца (Джон Сина), а также Рика Флэга-старшего в исполнении Фрэнка Грилло. Ранее персонаж фигурировал в анимационном сериале "Монстры-коммандос", также созданном Ганном.

В первом сезоне рассказывалась история харизматичного антигероя (придурковатого "Капитана Америки", как назвал его Сина в одном из интервью) после событий фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021 года. Сюжет второго держится в секрете.

Премьера сериала назначена на 21 августа 2025 года.