Вышел первый трейлер фильма «Бессмертная гвардия 2»

Стриминговый сервис Netflix выложил первый трейлер фильма «Бессмертная гвардия 2». Премьера фентези-боевика состоится в онлайне 2 июля.

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Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Бессмертная гвардия» — экранизация одноимённого комикса. Сюжет повествует об отряде воинов, которые на протяжении веков сражаются со злом и спасают человечество. Дожив до наших дней, они скрываются от людей; Главной героине и предводительнице отряда по имени Энди приходится одновременно спасать, землю и стараться не раскрыть секрет своего бессмертия.

Звездой второй части по прежнему остаётся Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога Ярости»). В ленте также снялись Ума Турман («Убить Блила»), Чиветель Эджиофор («Доктор Стрендж») и Генри Голдинг («Джентельмены»).