Лучшие современные фильмы про Великую Отечественную войну

К 80-летию бессмертного подвига.

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В этом году празднуют 80-летие победы в Великой Отечественной войне, а «Чемпионат» к празднику собрал 10 лучших фильмов последних лет, которые помогут зрителю погрузиться в эпоху, прочувствовать боль времени и насладиться прекрасным моментом исторической феерии.

«1941. Крылья над Берлином»

Режиссёр: Константин Буслов

Актёры: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Леонела Мантурова и другие Дата выхода в России: 28 апреля 2022 года

Жанр: военный, боевик, история

Продолжительность: 100 минут

Рейтинг: 7,6 балла

Где смотреть: Okko, Premier, «Кинопоиск», Wink

И с ходу отправляемся в самое начало кровопролитных сражений 1941 года и знакомимся с историей подвига лётчиков, которым досталась сложнейшая боевая задача по нанесению первых бомбовых ударов по столице нацистской Германии.

За основу сюжета взят подвиг советских лётчиков — картина достоверно и зрелищно показывает масштабные сражения в воздухе, уделяет особое внимание действиям экипажа в критической ситуации и правдоподобно рассказывает о сложности выполнения боевой задачи. А для точной передачи эпохи при съёмках использовались настоящие самолёты, а также форма лётчиков и одежда людей в условиях военных действий.

«Лётчик»

Режиссёр: Ренат Давлетьяров

Актёры: Пётр Фёдоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева и другие

Дата выхода в России: 2 декабря 2021 года

Жанр: военный, биография, драма, история

Продолжительность: 105 минут

Рейтинг: 7,7 балла

Где смотреть: Wink, «Кинопоиск», «Иви»

«Лётчик» вызывает сильные эмоции и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Это крепкая военная драма с великолепным актёрским составом, проработанными персонажами и качественными спецэффектами. Через весь сценарий отчётливо проносится тема силы духа и воли к победе, а напряжённый сюжет заставляет зрителя переживать за судьбу главного героя. А для сохранения аутентичности создатели картины и вовсе используют в сценах диких волков и обилие массовки в одежде эпохи.

«Т-34»

Режиссёр: Алексей Сидоров

Актёры: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Пётр Скворцов и другие

Дата выхода в России: 1 января 2019 года

Жанр: драма, военный, боевик, история

Продолжительность: 139 минут

Рейтинг: 6,8 балла

Где смотреть: Okko, Kion, Premier, «Кинопоиск», «Иви»

«Т-34» — фильм о захваченных в плен членах экипажа легендарного танка. После неравной схватки герои оказываются в немецком концлагере. Теперь им предстоит сохранить достоинство и проявить отвагу, чтобы выбраться из этого проклятого места. Вместе они способны пережить любые неприятности, особенно если рядом верная боевая машина.

От картины не стоит ожидать исторической достоверности, зато он снят в духе современных голливудских блокбастеров, поэтому точно развлечёт свободным вечером. Несмотря на отсутствие обилия танковых сражений, чётко выстроенная драматургия сражений и качественная работа со звуком создаёт эффект погружения в происходящие баталии. Ещё никогда «гонки» на танке не были такими увлекательными.

«Блиндаж»

Режиссёр: Марк Горобец

Актёры: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко и другие

Дата выхода в России: 25 апреля 2024 года

Жанр: военный, фантастика

Продолжительность: 114 минут

Рейтинг: 7,2 балла

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви», Kion

А следом, после отечественного блокбастера, стоит погрузиться в фантастическую историю о двух друзьях, русском и немце, которые находят загадочный блиндаж и с его помощью переносятся в эпоху Великой Отечественной войны.

Фильм порадует зрителей захватывающими сценами сражений, реалистичными декорациями, костюмами и оружием. Он успешно создаёт мрачную атмосферу военного времени и предлагает занимательную историю в духе «Тумана».

«Рядовой Чээрин»

Режиссёр: Дмитрий Кольцов

Актёры: Айтал Степанов, Александр Казанцев, Даниил Журавлёв, Дмитрий Кольцов, Павел Погодаев и другие

Дата выхода в России: 11 марта 2021 года

Жанр: военный, история, боевик, драма

Продолжительность: 95 минут

Рейтинг: 7,4 балла

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Premier, Wink

«Рядовой Чээрин» — уникальная для современного российского кино композиция. В ней отсутствуют привычные шаблоны, наигранные истерики и излишний пафос. В этой картине нет жёстких сражений — она о добре и патриотизме. Фильм удачно показывает национальный колорит, знакомит зрителя с обычаями якутского народа и душевными песнями. Помимо профессиональных актёров, создатели задействовали обычных людей, поэтому происходящее действие ощущается естественным и настоящим, без прикрас и обмана.

«Подольские курсанты»

Режиссёр: Вадим Шмелёв

Актёры: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артём Губин и другие

Дата выхода в России: 13 ноября 2020 года

Жанр: военный, драма, история, боевик

Продолжительность: 136 минут

Рейтинг: 8,3 балла

Где смотреть: Okko, Premier, Kion, «Кинопоиск», «Иви»

Возвращаемся в первый год Великой Отечественной войны и вспоминаем подвиг подольских курсантов в реалистичной и живой картине. Сценарий фильма основан на фактах из книг и словах ветеранов — создатели старались правдоподобно передать события того времени. Без пафоса и излишней драматургии. Порадуют и красочные спецэффекты, которые помогают зрителям стать свидетелями настоящих сражений с упором на динамичность происходящего, с минимумом затянутых и ненужных сцен.

«Ржев»

Режиссёр: Игорь Копылов

Актёры: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов и другие

Дата выхода в России: 5 декабря 2019 года

Жанр: военный, драма, история

Продолжительность: 113 минут

Рейтинг: 7,2 балла

Где смотреть: Okko, Premier, Wink, «Иви»

«Ржев» — фильм о героизме простых солдат и просчётах командования. Действие происходит в течение одного зимнего дня 1942 года. Перед отрядом стоит задача: захватить и удержать деревню Овсянниково любой ценой. Кино поражает качеством съёмки. Сражений в нём немного, но они сняты реалистично и кроваво, без излишней жестокости. «Ржев» — это история о жизни солдат в один из самых трудных дней войны, когда до победы ещё далеко.

«Время вернуться»

Режиссёр: Иван Павлов

Актёры: Андрей Сенькин, Алексей Тахаров, Тимур Бурин, Максим Филатов, Никита Плащевский и другие

Дата выхода в России: 2 мая 2024 года

Жанр: военный, драма, история

Продолжительность: 100 минут

Рейтинг: 7,4 балла

Где смотреть: Okko, Wink, «Иви», «Кинопоиск»

«Время вернуться» — военная драма, основанная на реальных событиях. Она рассказывает о подвиге белорусских партизан, которые преодолели непроходимые болота и проникли в тыл врага. Фильм также охватывает события, предшествовавшие операции «Багратион» и освобождению Беларуси. Картина предназначена для молодёжи. Она ярко и доступно передаёт атмосферу Великой Отечественной войны и дух того времени — для усиления драматизма создатели добавили историческую хронику с реалистичными кадрами.

«Лето 1941 года»

Режиссёр: Бекболат Шекеров

Актёры: Азамат Нигманов, Шарифбек Закиров, Алихан Лепесбаев, Андрей Сенькин, Арсений Врагов и другие

Дата выхода в России: 28 апреля 2022 года

Жанр: военный, боевик, история

Продолжительность: 112 минут

Рейтинг: 7,5 балла

Где смотреть: Okko, Premier, Wink, Kion, «Иви», «Кинопоиск»

Погрузимся в мир казахского кинематографа и познакомимся с фильмом «Лето 1941 года». Это военная драма, основанная на реальных событиях. Картина рассказывает историю Ади Шарипова — одного из первых партизан на оккупированной немцами территории Беларуси. Главный герой — яркий образ патриота, который беззаветно любит свою Родину. Фильм захватывает дух и оставляет глубокие впечатления у зрителя.

«Собибор»

Режиссёр: Константин Хабенский

Актёры: Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин и другие

Дата выхода в России: 3 мая 2018 года

Жанр: военный, драма, история

Продолжительность: 117 минут

Рейтинг: 6,5 балла

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», «Иви»

«Собибор» — режиссёрский и сценарный дебют Константина Хабенского о первом и единственном успешном восстании в нацистском концлагере за всё время Великой Отечественной войны. Кинокартина реалистично передаёт атмосферу того времени — многие сцены сняты в абсолютном молчании, усиливая эффект сложного, жестокого и бесчеловечного времени. Создатели не стесняются показывать унижения, резню и хитроумные наказания. А подлинности событиям добавляет разноязычная речь героев — в кино используются русский, немецкий, польский языки и даже иврит. Сильная эмоциональная работа в самом финале нашей подборки.