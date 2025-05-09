Российские режиссеры перечислили свои любимые фильмы о ВОВ

Среди любимых фильмов о Великой Отечественной войне у российских режиссеров оказались советские картины «Летят журавли», «А зори здесь тихие» и «Баллада о солдате». Об этом сообщает ТАСС.

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В беседе с изданием режиссер Николай Лебедев признался, что предпочитает фильмы, которые в первую очередь раскрывают «человеческие истории». Он также подчеркнул, что любит картины военного и послевоенного периода в жанре комедия.

«Они свидетельствуют о том, что человек даже в трагических обстоятельствах цепляется за надежду», - сказал режиссер, выделив среди таких лент фильмы «Небесный тихоход» Семена Тимошенко и «В шесть часов вечера после войны» Ивана Пырьева.

В свою очередь режиссер Александр Котт в качестве любимых картин о ВОВ тоже назвал «Летят журавли». При этом он также выделил фильмы «Живые и мертвые» Александра Столпера и «Двадцать дней без войны» Алексея Германа-старшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что самым известным писателем, который создавал произведения о Великой Отечественной войне, россияне назвали Михаила Шолохова.