Появились первые кадры сериала «Task»

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сериала Task, с Марком Руффало («Мстители») в главной роли. Детективная драма выйдет на канале HBO, однако дата релиза пока не раскрывается. Всего в шоу будет восемь эпизодов.

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Главным героем сериала выступает агент ФБР по имени Томас Брэндис. По сюжету, его главной задачей становится поймать Робби Прендерграста — грабителя наркопритонов, который работает простым мусорщиком и пытается заботиться о своей семье.

Шоуранером нового проекта HBO стал Брэд Ингелсби, известный по знаменитому шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет в главной роли. Помимо Руффало, в сериале сыграли Том Пелфри («Манк»), Эмилия Джонс («Один день») и Оуэн Тиг («Оно»).

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair

© HBO/Vanity Fair