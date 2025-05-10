Почему «Громовержцев*» называют лучшим за годы блокбастером Marvel

10 мая в российский параллельный прокат выйдет завершающий очередную фазу комиксной киновселенной Marvel блокбастер «Громовержцы*». Сюжет не обещает нового слова в жанре: второстепенные персонажи других супергеройских проектов студии спасают мир, который снова оказался под угрозой. И тем не менее фильм Джейка Шрейера уже вовсю называют лучшим проектом Marvel за последнюю пару лет. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от картины.

© Lenta.ru

Дата выхода: 12 мая

Страна: США

Хронометраж: 126 минут

Режиссер: Джейк Шрейер

В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко, Дэвид Харбор

О чем фильм «Громовержцы*»?

После периода смутного времени в кинофраншизе Marvel, когда ведущие персонажи сложили свои плащи на антресоли, студия наконец анонсировала новых «Мстителей». А в ожидании большой премьеры фанаты супергеройского кино получили еще один интригующий проект — заключительную картину пятой фазы марвеловской киновселенной «Громовержцы*», на которую, впрочем, мало кто возлагал надежды на фоне общего падения интереса зрителей ко всему комиксному жанру. В центре фильма — новая команда самых ярких лузеров и аутсайдеров из предыдущих лент франшизы, которым в отсутствие более достойных кандидатов приходится спасать мир от новой угрозы. По заданию правительства обаятельные злодеи собираются в команду. Звучит похоже на «Отряд самоубийц» от DC? Вам не показалось.

Кто вошел в новую команду супергероев и кто их сыграл?

Главными героями — а вернее, антигероями — «Громовержцев*» стали Елена Белова (сестра Черной Вдовы), Баки Барнс (бывший Зимний солдат), Красный страж, Таскмастер, а также свернувший не туда квази-Капитан Америка под именем Агент США и другие. Всех антигероев собирает вместе харизматичный и немного нервозный директор ЦРУ с важной миссией, которая, конечно же, приведет к череде сюжетных твистов. Здесь же появляется и Часовой — супергерой, страдающий амнезией, но имеющий могущественные способности.

«Флоренс Пью властвует над каждым кадром этого фильма», – Джейк Койл, The Associated Press.

При этом центральная фигура «Громовержцев*», получающая больше всего экранного времени, — Елена Белова в исполнении Флоренс Пью, уже появлявшейся в этой роли в «Черной вдове», где впервые сыграл Красного стража и Дэвид Харбор. Баки Барнса вновь сыграл номинант на «Оскар» Себастиан Стэн, главный в этой команде ветеран вселенной Marvel, игравший своего персонажа еще в «Первом Мстителе».

Какое место «Громовержцы*» занимают в киновселенной Marvel?

Первые слухи о работе над фильмом «Громовержцы*» появились в далеком 2014 году, когда режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн проявил интерес к этой истории. Однако затем постановщик покинул Marvel и перешел в DC, где вскоре снял «Отряд самоубийц», так что о проекте на время забыли. В 2022-м картину наконец анонсировали официально: Джейк Шрейер занял кресло режиссера, а продюсером стал легендарный Кевин Файги. Фильм стал 36-м в киновселенной Marvel и заключительным в ее пятой фазе.

Что говорят о фильме «Громовержцы»?

Мировая премьера «Громовержцев*» состоялась 22 апреля 2025 года в Лондоне — критиков фильм неожиданно привел в восторг. За первый день проката он собрал 31,6 миллиона долларов, а в первый уикенд в общей сложности заработал 162,1 миллиона. При достаточно низких ожиданиях аудитории картина получила 88 процентов положительных отзывов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

«Собрав разношерстную банду неудачников, «Громовержцы*» возвращаются к проверенному сценарию лучших приключений киновселенной Marvel», – Rotten Tomatoes.

Выход картины в широкий прокат обернулся небольшим скандалом. В сцене после титров персонаж Красный страж, русский по национальности, предлагает назвать их команду не Avengers («Мстители»), а New AvengerZ, так как оригинальное название уже занято. Украинские активисты обратили на это внимание, увидев в словах героя намек на специальную военную операцию, одним из символов которой стала буква Z. Реакции со стороны Marvel или других участников проекта не поступало.

Что ждет команду антигероев дальше?

Судя по драматургической структуре «Громовержцев*», каждый персонаж команды антигероев рассматривается Marvel как потенциальный протагонист одного из будущих сольных проектов. Появятся ли при этом Баки, Белова и их соратники в грядущих «Мстителях» — неизвестно.