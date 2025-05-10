Наталья Бондарчук снимет фильм о Байкале

Заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук снимет художественно-документальный фильм о Байкале. По словам режиссера, она уже начала работать над сценарием.

"Сейчас я работаю вместе с командой Красного квадрата над документально-художественным фильмом о Байкале, о местной фауне. А я очень люблю снимать животных. Это будет продолжение фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы". Кино имело большой успех, на момент выхода самый кассовый неигровой фильм в кинопрокате России и СНГ, я его видела в номинации на "Золотого Орла", - рассказала Бондарчук в интервью ТАСС.

По ее словам, во второй части фильма главным героем будет собака.

"Вы удивитесь, но это ближайший предок нерпы. Многие запомнили в первом фильме милого нерпенка Юму, так вот теперь у нее появится друг", - сказала режиссер.

Бондарчук отметила, что давно мечтала снять еще один фильм о Байкале и не смогла отказаться от этого предложения. "Конечно, я с радостью погрузилась в работу, сейчас работаю над сценарием", - резюмировала режиссер.