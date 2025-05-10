Назван фильм, который помог новому папе Льву XIV в подготовке к выборам

Папа Лев XIV посмотрел фильм "Конклав", чтобы подготовиться к выборам понтифика, говорит его брат. В новом интервью брат нового папы рассказал, что "знал, как себя вести", потому что видел популярный триллер 2024 года

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Новый понтифик Римско-католической церкви – кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV, – по словам его старшего брата, посмотрел фильм 2024 года, рассказывающий о процессе отбора в Ватикане в преддверии собрания кардиналов, которые выбрали его главой католической церкви.

Джон Прево, средний из трех братьев Прево – Роберт, который сейчас является первым американским папой Римским, является самым младшим – рассказал корреспонденту NBC WMAQ-TV в их родном Чикаго, что он разговаривал со своим младшим братом за день до начала конклава.

“Я спросил: "Ты готов к этому? Ты смотрел фильм "Конклав", значит, знаешь, как себя вести?" А он только что закончил смотреть этот фильм, - засмеялся Джон Прево. - Значит, он знал, как себя вести”.

Старший Прево добавил:

“Я хотел отвлечь его от этого [настоящего конклава], знаете, посмеяться над чем-нибудь, потому что теперь это огромная ответственность”.

В драматическом триллере режиссера Эдварда Бергера, снятом по роману Роберта Харриса 2016 года, рассказывается о процессе выбора нового папы римского после смерти широко популярного умеренного понтифика. Вымышленный фильм, хотя и основан на реальных деталях, процессах и динамике в изолированном Ватикане, изображает политические интриги, сплетни и соперничество внутри церкви, которые в конечном итоге завершаются избранием неожиданного кандидата-аутсайдера.

В реальной жизни новый Лев XIV был в нескольких списках кандидатов на пост папы римского, учитывая, что ни один американец никогда не был избран главой католической церкви, и тот факт, что он был назначен кардиналом всего два года назад. По словам его брата, сам Прево сомневался в своих шансах.

“Он так не думал”, - сказал Джон Прево. “Я в это не верил, и Роб в это не верил – я бы сказал, что папа Лев вообще в это не верил, потому что отношение к этому было такое, что американским папой не будет”.

Однако Джон Прево действительно считал, что у его брата серьезные разногласия.

“Я читал и слышал, что было три выдающихся кандидата, которые заняли первое, второе и третье места, - сказал он. - кардинал с Филиппин, государственный секретарь Ватикана и он [Роберт]”.

После относительно короткого конклава – одного дня и четырех туров голосования, которые завершились в четверг вечером по местному времени, – папа Лев XIV занял пост, освобожденный папой Франциском, который скончался в возрасте 88 лет в прошлом месяце после продолжительного периода плохого самочувствия. Новоизбранный глава католической церкви обратился на испанском и итальянском языках ко многим собравшимся площади Святого Петра. (Новый папа Римский провел большую часть своей духовной карьеры в Перу и является натурализованным гражданином этой южноамериканской страны, напоминает The Guardian.) Теперь, когда ему предстоит руководить 1,4 миллиардами католиков в мире во все более неспокойные времена, у папы, вероятно, будет мало времени для просмотра фильмов.

Джон Прево также поделился реакцией своей семьи на новость о том, что его брат стал 267-м папой Римским в истории и первым понтификом из США.