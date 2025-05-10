Режиссер рассказала, что поможет поднять уровень кинематографа России

Евразийская кинопремия поспособствует росту российского кинематографа, считает заслуженная артистка РСФСР, режиссер Наталья Бондарчук. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

"Сейчас Евразийский кинематограф расцветает, мне он всегда был интересен. Сейчас интересно было бы поработать совместно с Индией, Монголией, Китаем. Вообще, подобные объединения всегда вызывают бесконечный интерес. На мой взгляд, наш кинематограф поднимется благодаря евразийскому мосту и Евразийской премии в том числе", - сказала Бондарчук.

В апреле прошла презентация Открытой евразийской кинопремии, которая должна стать аналогом "Оскара". С инициативой учреждения премии режиссер Никита Михалков выступил в 2022 году. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях. Каждому вручат статуэтку "Бриллиантовая бабочка".